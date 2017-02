«Son momentos muy dolorosos para tener que escuchar aplausos y música»

«Es un poco surrealista celebrar una especie de fiesta en un tanatorio», remarcó ayer a este diario Arturo Álvarez, miembro de una de las cuatro familias --según su testimonio-- que se hallaban desde ayer por la mañana en el tanatorio San Pedro de Alcántara y que se encontraron con un acto institucional con motivo de la reforma de las instalaciones y el 20 aniversario del centro, situación que molestó a Arturo. «Nos ha sentado mal que en un momento ya de por sí muy doloroso estemos escuchando música, barullo, aplausos...», comentó disgustado, además de lamentar que «cerca de una decena de plazas de aparcamiento estuvieran valladas», reservadas para los asistentes al acto, que contó con un grupo de música y aperitivos. «Mis padres han tenido que aparcar cerca de los juzgados», añadió.

Arturo, que se queja de que nadie les informara de que estaba previsto celebrar dicho acto y también de que ningún empleado del centro les pidiera disculpas por las posibles molestias ocasionadas, no recibió de buen agrado que, además, minutos antes de que comenzara el evento, se les instara a las familias a permanecer dentro de los velatorios o a abandonar el edificio. «Hemos estado cerca de una hora en los velatorios, sin poder pisar las zonas comunes. Incluso a una familia que tenía previsto celebrar una misa funeraria en el tanatorio no se les ha permitido, supongo que porque el féretro no podía atravesar el hall, ocupado en ese momento», comentó.

Finalmente, Arturo lamentó asimismo que algunos de sus familiares que llegaron al tanatorio con el acto ya comenzado tuvieran que ser guiados por él hasta el velatorio donde se encontraba su familia. «Las personas llegan compungidas y se topan con que no pueden pasar por el hall, no saben dónde están sus familiares porque teníamos que permanecer dentro de los velatorios... Ha sido un poco caos», remarcó.

En ese sentido, la portavoz de CáceresTú en el ayuntamiento, Consuelo López, consideró el acto como «una falta de respeto» a las familias. «A nosotros nos habían invitado y no hemos ido, pero, de ir, si veo eso me marcho inmediatamente. No se entiende montar una fiesta así por una reforma», sostuvo López, quien manifestó que familiares le trasladaron que incluso se enseñaron las distintas dependencias renovadas con las familias dentro. «No era el lugar», concluyó.

Este diario trató de contactar ayer, sin éxito, con el tanatorio San Pedro de Alcántara para conocer su versión.