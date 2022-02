El grupo de trabajadores municipales de Alburquerque afectados por los impagos y los despidos han acudido a instancias judiciales ante la falta de respuestas por parte del Ayuntamiento que les adeuda hasta 14 nóminas a algunos de ellos.

Además de sus protestas diarias a las puertas del consistorio, publican cada viernes un manifiesto donde explican la situación dramática que viven desde hace más de una año. En su último escrito dicen que en la última reunión mantenida entre la alcaldesa y los propios trabajadores "Marisa Murillo reconocía que estaban buscando una solución global para el pago a trabajadores, asegurando que se haría a medida que fuera entrando dinero". Desde entonces, lamentan, no ha habido ninguna explicación. Ni por el prolongado periodo de impagos ni del supuesto plan de ajuste por el que se sigue reduciendo la plantilla de trabajadores, principalmente de los más reivindicativos. Ante esta situación, han decidido ir a la justicia.

"Ante el oscurantismo del que hace gala, nosotros optamos por la transparencia de las resoluciones judiciales. Una de las últimas y muy significativa ha sido la sentencia dictada a finales de enero por el juez del Juzgado de lo Social número 1 de Badajoz quien declaraba nulo el despido efectuado el 30 de septiembre de una trabajadora del departamento de intervención del Ayuntamiento por 'violación de derechos fundamentales', y donde se relatan los hechos, la situación vivida por nuestra compañera, quien tras más de 16 años de servicios prestados en el Consistorio -encadenando contratos temporales- habría solicitado regularizar su situación laboral. Después de ello fue despedida, dándose la circunstancia de que en ese momento se encontraba en un proceso de baja médica por enfermedad grave. En el acto del juicio, además de la trabajadora representada por su abogado, compareció el Ministerio Fiscal. El Ayuntamiento de Alburquerque no lo hizo. Y la Justicia habló y la sentencia confirmó que el despido no estaba fundamentado ni justificado en ninguna de las causas legalmente establecidas que corresponden, reconociendo la condición de indefinida de la trabajadora y su antigüedad desde el inicio de su relación laboral, declarando el despido nulo y condenando al Ayuntamiento a su readmisión inmediata, en el mismo puesto y condiciones de trabajo, y al abono de las cuantías salariales dejadas de percibir y la indemnización de 6.251 euros por daño moral", explican.

"Aunque la sentencia aún no es firme y contra la misma cabe recurso, en cuanto lo sea se establecerán una serie de plazos cortos y el Consistorio tendrá que abonar lo acordado", aseguran. Los trabajadores añaden que no es la primera sentencia favorable a los intereses de los trabajadores, "ni será la última, porque la batería de pleitos llegará en próximas semanas".

El manifiesto continúa haciendo hincapié en estas demandas judiciales. "No hemos cesado en pedir lo nuestro, lo que nos corresponde por los trabajos prestados, y ante la falta de transparencia de los pagadores, nos hemos visto obligados a acudir a la justicia, que está resolviendo a favor de nuestras lícitas demandas. Sentencias de despidos nulos o improcedentes, de reclamación de cantidades, de reconocimiento de antigüedad, de situación laboral irregular, por acoso laboral y daño moral, entre otras, donde por fin se reconocen unos derechos laborales pisoteados de forma sistemática por quienes se presentaron a las elecciones bajo las siglas de un partido socialista y obrero, aquellos que han traicionado los valores intrínsecos de la izquierda a la que dicen representar".

Culpan a la alcaldesa y a su equipo de "hacer gala de una total falta de escrúpulos propiciando un descrédito y desafección mayor en la clase política, enrocados en sus sillones en defensa de intereses ocultos".

Deuda de 15 millones de euros

Por último indican que nadie asume responsabilidades por lo que está pasando en Alburquerque donde el ayuntamiento soporta una deuda superior a 15 millones de euros, el triple de su presupuesto anual, siendo el que más tarda, entre los extremeños, en pagar a los proveedores. "Pensamos que el tema de los impagos y represalias contra los trabajadores es un tema tan grave que se tenían que haber depurado ya responsabilidades, simplemente por decencia y justicia social. Cuando se pone de ejemplo a Alburquerque de mala administración y desgobierno, cuando somos noticia a diario por esas malas praxis, urge dar una vuelta de timón, un cambio de rumbo, a pesar de la firme resistencia de los responsables de tamaño desatino. Se vienen tiempos de dar la vuelta a tanta incoherencia y sufrimiento, donde la nefasta gestión política que mantiene paralizada a Alburquerque en muchos aspectos dé paso a la cordura, donde quedemos atrás este nefasto capítulo de nuestra historia. Aunque el proceso será todavía largo y tortuoso, debemos confiar en ello y en que nadie jamás padezca en nuestro pueblo el tormento por el que estamos pasando", expresan.

"Confiamos en que la oposición alcance la mayoría en la próxima sesión de pleno de la Corporación Municipal, lo que significaría un paso más en la normalización de la vida municipal. No pecamos de ilusos, no, porque después de tantos sinsabores, de tantos engaños y falacias, no nos fiamos de nada, pero aún así aguardamos con cierta esperanza que se alcance cuanto antes la normalización institucional, financiera, y social en nuestro querido pueblo. Es muy necesario".