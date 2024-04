El escritor y politólogo Carlos Taibo hace parada en Fuente del Maestre

El escritor, conferenciante y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid ofrece este viernes una conferencia en Fuente del Maestre.

Este encuentro será en la Casa de la Cultura 'Adolfo Suárez', dentro del marco del curso 'Cultura para todos' del historiador fontanés Joaquín Pascual.

Taibo es especialista en las transiciones políticas, sociales y económicas en los países de la Europa Central y Oriental y de los Estados post-soviéticos, además de experto en relaciones internacionales, movimientos sociales, decrecimiento y sobre el colapso.

En sus numerosos libros y ponencias, Carlos Taibo desmonta la idea extendida en nuestra sociedad de que a mayor capitalismo, mayor crecimiento económico y mayor progreso y libertad. Él sostiene que el capitalismo salvaje no genera necesariamente cohesión social, no garantiza los servicios públicos, produce más desigualdades y no frena el desempleo.

Otro factor clave que está presente en su obra y en sus intervenciones, provoca el un agotamiento de los recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Taibo habla aquí de un “ecofascismo”, destinado a preservar para una minoría los recursos mundiales.

Firme partidario del anarquismo, el movimiento antiglobalización, el decrecimiento y la teoría del colapso, afirma que «los límites ambientales y de recursos del planeta obligan a concluir que en el Norte rico tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero desde la perspectiva del decrecimiento, tenemos que hacer algo más: recuperar la vida social que fuimos perdiendo, desarrollar formas de ocio creativo, repartir el trabajo, reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, restaurar la vida local y, en definitiva, apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Esas tareas son urgentes porque fenómenos como los cambios climáticos y el agotamiento de las materias primas energéticas obligan a considerar seriamente el riesgo de un colapso general del sistema que padecemos».

La conferencia de Carlos Taibo será abierta y gratuita.