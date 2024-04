Un reencuentro para la eternidad en el 50 aniversario del Club Polideportivo Monesterio

Difícilmente podrá volver a repetirse un evento de las características del vivido la mañana del sábado, 20 de abril, en el Estadio Municipal de Monesterio. Gracias al empeño de quienes dirigen la Escuela Municipal de Fútbol, las viejas glorias volvieron a reunirse para disfrutar de una jornada de fútbol y convivencia.

La convocatoria había levantado bastante expectación entre la afición. Los organizadores lograron reunir a un centenar de jugadores de diferentes épocas. Volvieron a vestir la camiseta amarilla y a pisar el terreno de juego del club de sus amores. “El C.P. Monesterio no es un equipo, es una filosofía de vida”, expresaba el octogenario ‘Rito’, que, como otros muchos de sus compañeros se desplazaron desde sus ciudades de residencia para compartir esta emocionante jornada en la que no faltaron los abrazos y la emoción, en un día para el recuerdo, en el que lo más importante fue volver a encontrarse.

La cita, que contó con la colaboración del ayuntamiento y la asociación de madres y padres del Colegio El Llano, se inició a las 10 de la mañana con la disputa de partidos entre los niños pertenecientes a los equipos de la AMPA. Posteriormente, tocó turno a los equipos Benjamines y Alevines de la Escuela Municipal. El momento más esperado se produjo pasadas las 12 del mediodía, cuando un centenar de viejas glorias del ‘Mone’, saltaron al terreno de juego para hacer pasillo a los Alevines de la escuela, que se acaban de proclamar campeones. Los más veteranos rindieron homenaje a los más pequeños de la familia amarilla, ante el aplauso de un público muy animado, que, después disfrutó de las leyendas en estado puro.

Satisfacción

Tanto José Carlos Pizarro, monitor de la escuela y organizador del evento, como Francisco Javier Granadero, concejal de deportes del ayuntamiento, mostraron su “satisfacción” por una actividad que logró reunir a centenares de asistentes. “Ha sido muy emotivo”, narraba Manuel Díaz, ‘Pespunte’, desplazado desde Barcelona para participar en esta convocatoria sin igual. Jugó en el Monesterio en la década de los 60 del siglo pasado. “Esto se tenía que haber hecho más veces. Ha sido muy emocionante”, relataba.

Reencuentro, alegría, emociones y recuerdos. Todo eso y mucho más es lo que se pudo vivir sobre el césped y en las gradas del Municipal. Un día inolvidable y muy especial por lo que supone estar rodeados de compañeros a los que, en muchos casos, se había perdido la pista y en otros, hacía décadas que no coincidían. No faltó casi nadie. Jugadores, antiguos presidentes, miembros de diferentes juntas directivas, utilleros… Emociones y buen fútbol. A algunos no les hizo falta tocar balón para demostrar lo que fueron.