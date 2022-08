La hamburguesería 'VICIO', el proyecto gastronómico de Aleix Puig, ganador de 'Masterchef 7', se encuentra en un momento de pleno crecimiento gracias a la consolidación de sus tres locales en Barcelona y la apertura de un establecimiento en Madrid a principios de año.

En las últimas horas, sin embargo, uno de sus locales de la capital catalana ha sido noticia debido a las reclamaciones que ha realizado uno de sus clientes a través de las redes sociales.

Denuncia lingüística

El usuario de Twitter Xavier Dengra (@xavidegr) ha denunciado que el establecimiento que tiene la marca en la parte alta de Barcelona, situado en la calle Via Augusta, no contaba con una opción de carta en catalán, por lo que decidió poner una queja formal: "Hemos pedido la hoja de reclamaciones y no la tienen. Hemos llamado a los mossos: después de más de 30 minutos esperando y 2 llamadas al 112 no se han presentado. Acabamos de irnos. Desprotección total. Vaya mierda de país", lamenta en su tuit.

"El problema no es [hacer] la reclamación presencial o por internet, he hecho un montón. Tanto por temas lingüísticos como por otros. Lo grave es que nos negaron la hoja de reclamación como si aquello ni existiese ni fuera cosa suya. Y por eso llamé a la policía, para que levantara acta", ha explicado Dengra en Twitter.

Más tarde, tras recibir varias críticas por utilizar el teléfono de emergencias por este motivo, el mismo denunciante ha matizado que antes de llamar al 112 se puso en contacto con la Guardia Urbana y que esta le derivó al número de emergencias porque "no tienen potestad ni función" en este asunto.

Problema solucionado

Después del revuelo formado tras la queja lingüística, que ha tenido miles de interacciones en apenas dos días, la compañía ha solucionado la demanda de forma rápida, tal y como han confirmado diversos usuarios y se puede comprobar en su página web.

Así, cualquier persona que quiera acceder a la carta del local barcelonés ya tiene disponible la descripción de sus productos también en catalán.