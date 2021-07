Las asociaciones de vecinos Vistahermosa y Residencial Universidad instan al ayuntamiento cacereño y a la Junta de Extremadura a que actúen de inmediato para atajar los problemas que está causando la presencia de jabalíes en la ciudad. «No hay que darle de comer ni tampoco acercarse a ellos. Las personas tienen que entender que se trata de un animal salvaje y de campo, que su entorno debe ser el monte. No hay que confundir al jabalí de manera que se sienta bienvenido en el entorno urbano. Son peligrosos y portadores de enfermedades. Además causan destrozos en parques y espacios verdes», dice el presidente de la agrupación vecinal Residencial Universidad, Luis Fernando Figueroa.

Las escasas opciones que les otorga su ambiente natural durante la temporada estival para la alimentación y el agua fuerza a muchísimos cerdos salvajes a concentrarse en los núcleos de población para buscar sustento. Figueroa señala que quizás el mayor peligro sean las deambulaciones del puerco en las carreteras a la hora de entrar y salir de la capital: «Lo peor es que ocasione demasiados accidentes de tráfico», destaca.

«No es un problema puntual y afecta a toda la ciudad, no solo a unos barrios. Numerosos residentes de diferentes lugares llevamos años con este problema. Hay muchas quejas y queremos que las administraciones nos den una solución real y se pueda controlar la población de esta especie», señala.

Por el momento, aún no han logrado determinar la cantidad exacta de jabalíes que existen en las inmediaciones a la urbe cacereña. Sin embargo, sí tienen claro que el número se está multiplicando constantemente: «Ya se comienzan a ver muchas madres con crías, como no se haga nada no sé hasta dónde vamos a llegar. Hay días que se pueden observar más de dos piaras. La Junta tendrá que realizar un estudio para determinar la cifra exacta», explica.

Las cinco vías para acabar con el jabalí: caza, arqueros, jaulas, castración química y comer su carne. Aunque las batidas con flechas son la medida más efectiva, según los expertos consultados.

Los vecinos más afectados residen en las urbanizaciones cercanas a la Montaña, como el Residencial Universidad, barrio que está en la ladera de la sierra de la Mosca, o Vistahermosa, próximo a la falda de la sierra. Por contra, la presencia de los jabalíes ha descendido en zonas como Casa Plata, Cáceres El Viejo, Gredos o San Blas. En este último, cercano al centro de la ciudad, se pudo ver hace unos meses a un grupo de cerdos salvajes junto a varios contenedores de basura y papeleras.

La Agrupación Vecinal ha querido sumar esfuerzos y se une a las propuestas con una reunión que mantuvieron este jueves en la casa de cultura Rodríguez Moñino con las asociaciones más afectadas, Vistahermosa y Residencial Universidad. En el encuentro estuvieron presentes asimismo portavoces de la Federación Extremeña de Caza y rehaleros.