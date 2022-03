La barriada de Montesol ha solicitado a la administración una solución a la presencia de jabalíes en las inmediaciones de las viviendas y reclama su «eliminación urgente». Así lo ha reivindicado la asociación vecinal a través de un comunicado este martes después de que este pasado fin de semana varios ejemplares fueran sorprendidos en una zona de columpios próxima a las casas.

«En distintos barrios de la ciudad estamos sufriendo este problema desde hace varios meses y aunque hemos escuchado y leído que se van a tomar medidas para que desaparezcan, aún no se ha hecho nada. Aunque de momento no ha ocurrido ninguna desgracia personal, no debemos esperar a que suceda para evacuarlos de la ciudad», ponen de manifiesto en la nota.

El de este fin de semana es el enésimo avistamiento de jabalíes en el entorno urbano de la ciudad. En los últimos meses han sido los vecinos del Paseo Alto los que han denunciado su presencia. También han deambulado por Casa Plata, Residencial Universidad, Gredos, San Blas, Cáceres el Viejo o el Marco y por el Infanta Isabel hace semanas una hembra paseaba con cachorros y se produjo un amago de agresión.

Ya a mediados del pasado año, Junta y ayuntamiento celebraron una mesa para abordar esta problemática y propusieron entre las medidas el refuerzo de cerramientos y vallas o pasos canadienses. El PP planteó abatirlos con arqueros pero la moción no salió adelante.