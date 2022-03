Concejales de los grupos municipales del PSOE y de Podemos en Cáceres finalizaron este lunes su primera reunión para negociar la aprobación de los presupuestos de 2022 sin cerrar un acuerdo. «No hemos cerrado un acuerdo, pero vamos bien», aseguró la portavoz del grupo municipal socialista, María José Pulido. «Estamos en el mismo punto, se ha debatido y se ha discutido mucho», afirmó la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López. Las negociaciones seguirán la próxima semana.

Se negocia el grado de cumplimiento del acuerdo de estabilidad para la legislatura que en enero de 2020 firmaron los dos grupos municipales y si Podemos da sus tres votos al presupuesto de 2022, que sumados a los nueve del equipo de gobierno socialista y al del edil no adscrito Teófilo Amores sumarían los trece que se necesitan para sacar las cuentas de 2022. La reunión de este lunes se prolongó durante más de dos horas.

Sobre la mesa de la reunión había tres asuntos, que recogen varios puntos del acuerdo de estabilidad, en los que Podemos pide garantías y resultados. Solo en cultura hubo coincidencia y se espera que a final de año ya esté creada la marca ‘Cáceres, Ciudad de los Festivales’. El objeto de la misma es «impulsar» los festivales que se celebran en la ciudad y «promocionarlos fuera de Cáceres», resumió López, además de lograr que «tengan la calidad que se merecen», apuntó Pulido. En el acuerdo de legislatura se precisa que con esta marca se pretende agrupar y coordinar todos los festivales que se celebran en la ciudad y proporcionarles un sello de calidad y de coherencia.

En los otros puntos abordados en el encuentro, movilidad y vivienda, no se cerró ningún compromiso. «El de la vivienda es el más complejo», admitió Pulido, que anunció que la semana que viene se abrirá una mesa de negociación solo para este asunto. Lo que se está decidiendo es la creación de una oficina municipal de la vivienda, lo que se debate ahora es «su forma jurídica y las competencias que tendría», comentó la portavoz del grupo socialista. Esta oficina se encargaría, entre otras funciones, de hacer llegar las ayudas que hay en programas de las diversas administraciones.

Lo que se recoge en el acuerdo de estabilidad para la legislatura sobre accesibilidad y vivienda es que frente a la tendencia actual de la escasa intervención, el ayuntamiento debe dar pasos significativos para intervenir, entre otras cuestiones, en el mercado del alquiler y en la falta de accesibilidad de determinadas barriadas.

En movilidad, el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, detalló en la reunión en qué fase están cada una de las inversiones que se incluyeron en los presupuestos del pasado año a propuesta de Podemos. «Nos han aclarado en qué punto están, pero hay que seguir trabajando», precisó López, que añadió que «de aquí a la celebración del pleno -en el que se debata la aprobación de los presupuestos- hay tiempo». Para la portavoz de Podemos «no hay nada decidido y no basta solo con que haya buena voluntad».

El acuerdo de estabilidad establece en materia de movilidad que se tendrá que revisar y modificar el plan integral de movilidad urbana (documento que marca las líneas generales a seguir) e impulsar las peatonalizaciones, el uso de la bicicleta y el transporte sostenible, además del refuerzo del servicio público de autobús, el diseño de caminos escolares y que haya aparcamientos disuasorios.

En la reunión se valoraron qué puntos del acuerdo de estabilidad se han cumplido y cuáles no se han llevado todavía a efecto. «Tenemos distintas perspectivas sobre lo que se ha cumplido y no», admitieron las dos portavoces. Este acuerdo permitió al gobierno socialista sacar adelante los presupuestos de 2020 y 2021, lo que daba una mayor estabilidad a un ejecutivo municipal que está en minoría. Si Podemos retira su apoyo a las cuentas, lo más probable es que el presupuesto de 2022 no se apruebe, ya que hasta ahora solo Podemos y Amores han dado su apoyo al gobierno para sacar las cuentas municipales.

En el pleno que se celebra este jueves no habrá consonancia entre el gobierno y el grupo municipal de Unidas Podemos en la moción de apoyo al pueblo ucraniano. Hay una moción conjunta presentada por todos los grupos municipales, además de los tres ediles no adscritos. Una de las diferencias es que en la primera hay una referencia a la OTAN que no se cita en la moción de Podemos.