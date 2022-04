La caída de la natalidad dejará libres cuatro de cada diez plazas de Educación Infantil en la capital cacereña. Para el próximo curso se espera la matriculación de 135 escolares menos que en el actual, lo que ha obligado a reducir también el número de plazas ofertadas. En concreto, según los datos facilitados por la Consejería de Educación, se prevé la inscripción de 604 niños de 3 años en el primer curso de Infantil. Esa es la cifra de los nacidos en el año 2019, por lo que es posible incluso que se matriculen menos menores, ya que el segundo ciclo de Educación Infantil no es obligatorio (ya ocurrió en el presente curso, cuando se recibieron 46 solicitudes menos de las que se esperaban al principio).

Con estas previsiones la Junta de Extremadura ofertará para el próximo curso 994 plazas, 25 menos que el pasado, cuando se ofertaron 1.019. Esto va a suponer la eliminación de 25 vacantes, que se le quitarán al colegio Extremadura. Este centro, público, se quedará así con una sola línea (tenía dos). La razón no es otra que la caída de la demanda, ya que ha ido perdiendo solicitudes en los últimos años. Para el presente curso recibió 22 inscripciones para las 50 plazas que ofertaba, lo que supuso que una clase se quedara vacía y la otra no se llenara (una línea se corresponde a una clase de 25 alumnos).

El año que viene sobrarán 390 pupitres en los 26 colegios de la capital cacereña

Con la supresión de esta línea todavía siguen sobrando casi 16 aulas en los colegios de la ciudad. En concreto se quedarán vacíos 390 pupitres (es posible que alguno más si finalmente no se matriculan todos los previstos).

Como es habitual los colegios concertados son los que más líneas acumulan, ya que suelen ser los más demandados de la ciudad. De hecho los dos únicos que continúan con tres aulas de Primero de Educación Infantil son el Licenciados Reunidos (concertado) y el Castra Caecilia (público). Educación ha decidido mantener las 75 plazas en este último a pesar de que el año pasado solo recibió solicitudes para llenar dos (era la primera vez que la demanda era menor a la oferta, ya que desde que abrió siempre se quedaban alumnos fuera por falta de espacio). El resto de los colegios concertados (La Asunción ‘Josefinas’, Santa Cecilia ‘Carmelitas’, Sagrado Corazón de Jesús, Nazaret y María Auxiliadora) tienen dos líneas; salvo el San Antonio de Padua y el Giner de los Ríos, que solo tienen una.

Hace una década la demanda superaba el millar, pero ha caído de manera drástica

Hace una década

Los procesos de escolarización del pasado año y este en la capital cacereña nada tienen que ver con lo que ocurría hace una década, cuando eran más de un millar los niños de 3 años que pedían una vacante por primera vez (como ejemplo, en 2015 fueron 950). El descenso ya comenzó a notarse en 2018, cuando la demanda cayó a 859. En 2020 fueron 789 y el año pasado 693. Para el próximo curso habrá cien menos.

Educación ha facilitado estos datos después de que ayer se abriera el periodo de escolarización en todos los centros de la región. Hasta el próximo 22 de abril podrán presentar las solicitudes y el 18 de mayo se publicarán las listas provisionales. Del 19 al 23 de ese mismo mes se podrán poner reclamaciones y el 17 de junio se publicarán las listas definitivas. Las solicitudes deberán realizarse preferentemente a través de la plataforma Rayuela, de manera virtual, aunque también se podrá hacer presencial en los centros educativos.

Dos nuevas aulas para 1 y 2 años

Para el próximo curso Educación ampliará la oferta de plazas para el primer ciclo de Educación Infantil en los colegios públicos. En concreto abrirá una para niños de 1 año en el Cervantes y otra de 2 años en el Extremadura. Estas se suman a la que se ha abierto en el segundo semestre de este curso en el Gabriel y Galán, que es mixta, para alumnos de 1 y 2 años.

Según esto, el próximo curso la Junta de Extremadura ofertará en la ciudad 80 plazas en estas aulas de infantil (44 más que las que hay ahora), repartidas en cinco colegios. En concreto están situadas en el Francisco Pizarro (de 2 años), en el Cervantes (habrá dos, una de 1 año -nueva para el próximo curso- y otra de 2 años, que ya se ofertaba), en el Gabriel y Galán (de 1 y 2 años. Se trata de un solo aula pero con niños de ambas edades) y en el Extremadura (para 2 años). Cabe recordar que estas clases cuentan con una ratio de 18 alumnos en el caso de 2 años y de 13 en el caso de las de 1 año.

Por otro lado, también se abre ahora el periodo de matriculación para las escuelas infantiles (guarderías, de 0 a 3 años) dependientes de la Junta de Extremadura. En total en la ciudad se ofertan 324 plazas. Hay seis centros de estas características: Santa Bárbara, Santa Lucía, Fofó, La cometa, La Rayuela y Nuestra Señora de la Montaña. Todos cuentan con tres aulas, para alumnos de 0 a 1 año, de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Cabe recordar que el total plazas en estas escuelas es de 554, sin embargo solo se ofertan 324 porque el resto están ya ocupadas por alumnos que ya se encuentran inscritos de años anteriores.