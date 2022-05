Cáceres se redobla en la despedida de la patrona

Cáceres no podía hacer mejor regalo el Día de la Madre a la Virgen de la Montaña que un espléndido domingo de primavera. ‘Sale el mayo hermoso’, que diría Lope de Vega, y con la primera mañana de mayo también salió la patrona de Santa María rumbo a su casa, al santuario, tras un novenario histórico en el que los cacereños han llenado la concatedral. A las nueve de la mañana, al finalizar otra misa multitudinaria oficiada por monseñor Jesús Pulido, las campanas se lanzaron a repicar de regocijo, y la Banda Municipal de Música inició los acordes de ‘Esperanza Marinera’. La imagen fue izada con delicadeza en el altar por el turno 3º de los hermanos de carga, dirigido por Valeriano Jiménez, y llevada hasta la plaza de Santa María entre aplausos y vivas.

«Esto realmente emociona», comentó una de las cientos de personas que acudieron a despedir a la Virgen en el primer tramo. La patrona partió acompañada de una amplia representación de la corporación municipal que encabezó el alcalde, Luis Salaya, junto a los máximos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad, el subdelegado del Gobierno, miembros de la Asamblea de Extremadura y el Congreso, el propio obispo, hermanos de órdenes religiosas y la pregonera del novenario de este año, la exalcaldesa Elena Nevado.

La patrona inició su recorrido por las calles más populares del casco viejo, recibiendo numerosas muestras de cariño, desde la saeta de Pilar Boyero a los bailes del Grupo Folk Trébol de la Universidad Popular, cuyos mayores danzaron para la Virgen en la plaza Mayor. Los piropos le llovían cuando los hermanos la giraron hacia el ayuntamiento, que había abierto todas las ventanas de su balcón consistorial a modo de despedida con honores.

La comitiva se fue recreando en un alborozo romero de estandartes, niños, trajes regionales y piezas musicales tocadas con especial entrega. «Nos emociona de corazón, nuestra historia está ligada a la Virgen de la Montaña. Cada año le tocamos el primer Redoble en Caleros, la acompañamos en la bajada, en la subida, con muchísimo gusto, con muchísima alegría», explicaba el director de la Banda Municipal, Francisco Javier Cortés, que llevaba un repertorio digno de una reina: ‘Hosanna in excelsis’, ‘Virgen de los estudiantes’, o ‘La estrella sublime’

A San Juan no se llegó hasta pasadas las diez. Allí, la cofradía de los Ramos entregó un ramo a la imagen y el párroco, Ceferino de las Heras, le dedicó una oración. Las campanas saludaron a la Virgen pero también llegó la nostalgia, porque el hueco de Saturia Vaca se ha quedado vacío tras la pandemia. La anciana, que siempre le dedicaba sus poesías a la patrona, ayer no acudió. Cuentan que ya está junto a su Virgen.

La procesión discurrió alegre por Pizarro con los acordes de ‘Concha’. Las monjas del convento de Santa Clara vieron su paso a través de las celosías y le lanzaron un ramo de flores. Ya en el último tramo de Fuente Nueva, la comitiva se encontró con su primera mesa de ofrendas, adornada con flores, macetas y paños de lino, además de mantones en los balcones. «Lo hacemos entre varios vecinos que llevamos toda la vida viviendo aquí, viendo pasar a la Virgen. Lo aprendimos de nuestros padres y abuelos, y ahora tratamos de enseñarlo a nuestros nietos», explicó Siri Caso, acompañada de Marisa Rosado, Felipa Caso y otros veteranos de la calle.

Una vez en la parte superior del puente de San Francisco, no podía faltar Felisa Rodríguez, «yo tenía que estar aquí después de dos años», decía radiante con flores en el pelo y un traje regional con bordados de su propia mano. Tuvo que recibir a la patrona sentada en una silla porque los años no perdonan, «pero me operan esta semana y seguro que ella ha intercedido». El recibimiento de la saetera, que le dedicó la composición ‘Hoy quiero cantarte’, fue tan tierno como siempre: «¡Qué guapa vienes, madre mía!».

Y sí, la Virgen de la Montaña lucía uno de sus mantos largos de procesión, esta vez una bella pieza de raso azulina, bordada, con pasamanería y flecos de oro, donada por los hermanos de carga en el año 2003 (número 110 de su colección). Marchaba esplendorosa entre seis ánforas y dos centros de clavel blanco y pequeñas flores rojo pasión, con la llamada corona de diario, realizada con las joyas sobrantes de su excepcional corona de 1924 (rubíes, oro, brillantes, zafiros, esmeraldas y diamantes), pero donadas con el mismo mimo por los cacereños.

En la parte superior de Miralrío, en el arandel de Santa Carlota, otro homenaje y otro adiós. Ha habido muchos estos años. Guadalupe Cortijo ha heredado de su familia la costumbre de poner una mesa de ofrendas a la patrona en el número 20, pero ayer estaba un poco desplazada hacia la casa de su vecina, la señora Ángela Rey Andrada. «Le prometí que este año la pondría en su puerta, pero ella no ha llegado, ha fallecido». Guadalupe incorporó dos fotografías, una de Ángela y otra de su madre, Antonia, y soltó dos palomas por cada una de ellas. Los hermanos de carga correspondieron el gesto pasando las andas de la Virgen por encima de la mesa. Una de las palomas se posó en el trono de la patrona y allí procesionó junto a ella durante varios minutos.

La imagen llegó a Fuente Concejo a las 11.30, con retraso pero sin prisas porque no las había. El paso, lleno de las flores lanzadas desde los balcones, embocó el puente entre vivas y aplausos. «¡Viva la Virgen de la Montaña!» «¡Viva la cacereña bonita!» «¡Viva la Madre de Dios!». La propia Banda Municipal le cantó la Salve, a la que se unió todo Concejo. Los hermanos de carga viraron la imagen de cara a la ciudad para su despedida, y uno de los jefes de paso, Antonio Bazo, retiró el bastón de mando de la ciudad a la patrona, que el alcalde Luis Salaya recibió a los pies de la Virgen.

El obispo se situó frente a la imagen y entonó la tradicional Salve, que siguieron cientos de personas. Posteriormente rezó una oración para concluir con su primer vítor a la patrona: «¡Viva la Virgen de la Montaña!». Y así, mientras los músicos aceleraban el ritmo del Redoble, como es tradición, cantado por la multitud, los cofrades enfilaron el primer tramo de la Montaña a paso ligero.

Finalizada la parte ceremoniosa, la procesión se transformó en romería y comenzó a cruzar San Marquino en torno a las doce. Luego, nuevo paso por el puente de la Ronda Este, esta vez a la inversa, para enfilar las cuestas más pronunciadas de vuelta al Santuario. Familias de la Montaña volvieron a agasajar a los hermanos con un festín de viandas a su paso, una tradición que cada año también mantenía Joaquín Jiménez, conocido comerciante cacereño de la saga de ‘La Josefita’, fallecido en noviembre. La Virgen se detuvo ayer en su puerta durante unos minutos.

Tras un último homenaje, con la entrega de una corona de laurel al busto del Francisco de Paniagua, impulsor del santuario desde el siglo XVII, la Virgen de la Montaña llegó a su templete, donde se realizó la bendición de los campos y una eucaristía a cargo del canónico Ángel Maya. Pero este año los actos no concluyeron con el retorno de la Virgen a su camarín. El ayuntamiento cacereño ha recuperado la Fiesta de la Patrona que tuvo lugar durante la tarde, en el Foro de los Balbos, con las actuaciones del grupo El Redoble y la Banda de West, además de chocolatada para todos los asistentes.

Fue el dulce final de un novenario muy simbólico en el que ha habido lugar para la nostalgia, para los agradecimientos, para los homenajes y para los reencuentros. La Virgen de la Montaña regresará dentro de un año, aunque son muchos los que siempre dicen que se queda en la ciudad al lado de quienes necesitan su compañía.