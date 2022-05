Cáceres vive su apoteosis

Y la imagen ha vuelto a repetirse. Pero esta vez desde primera hora de la tarde. Miles de personas abarrotan este sábado, tercera jornada del festival, la plaza Mayor y alrededores. Pasadas las ocho de la tarde no cabía un alma y a esa hora todavía por Cánovas, San Antón y Pintores caminaba una riada de jóvenes (y mayores) que buscaban hacerse un hueco entre la multitud. El público ya colapsaba todas las entradas a la plaza Mayor. Y es que si la ciudad explotó el viernes con Womad, este sábado ha vivido su apoteosis, porque una cosa está clara y es que Cáceres es Womad, y siempre lo ha sido desde hace 30 años.

Esta cita está siendo histórica, no solo porque el festival ha cumplido su 30 aniversario en la capital cacereña, sino porque es la más multitudinaria que se recuerda. Los hoteles están llenos (había hasta grupos que han decidido celebrar su despedida de soltero en Womad) y supermercados, tiendas y bares han echado el resto. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, las colas en los ‘súper’ del centro eran bastante significativas. ¿La clientela? Principalmente jóvenes que acudían a comprar bebidas porque el botellón, a pesar de que la organización y el ayuntamiento han intentado reducirlo, sigue siendo el principal protagonista. Se prohibió acceder al recinto con envases de cristal, por eso los jóvenes llevaban las bebidas en garrafas de agua de cinco litros.

«El festival no solo crece, sino que está apegado a la ciudad, espero que sea muchos años más» Dania Dévora - Directora del festival

Al cierre de esta edición todo transcurre sin incidencias. Los extremeños Pacombo Latino fueron los encargados de abrir los conciertos en el escenario de la plaza Mayor, con su jazz con sonidos afro-cubanos. Les siguieron Cool up & the sherlock horns, también de la región, que tocan reggae. Hacia las 21.00 horas se subía al escenario J. P. Bimeni & the black belts, de Burundi, con su soul.

Al cierre de esta edición el público esperaba a Liraz, artista israelí e iraní que toca electro-pop (actuó en San Jorge). Después el español Baiuca (en la plaza Mayor), con su proyecto revelación de ‘folktrónica’. Theon cross (Reino Unido), tenían que subirse al escenario de San Jorge a medianoche, pero no pudieron hacerlo ya que un retraso en el vuelo les impidió llegar a tiempo a la actuación. Fue sustituida por la de DJ Pedro Caballero. La chilena Ana Tijoux, una de las cabeza de cartel, fue la encargada de despedir los conciertos con su hip hop en la plaza Mayor.

Está siendo multitudinario. Y lo confirman las cifras. Según los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad el viernes a la 1.05 horas había en la plaza Mayor 25.683 personas. Fue el momento en el que más público se congregó ese día, coincidiendo con el inicio del concierto de la banda de Bamako Songhoy Blues (Mali), que representa el futuro del rock and roll en África. De media, en la plaza Mayor hubo un flujo de 14.000 asistentes durante todo el viernes.

Y entre tanta gente si hay algo que llame la atención es la tranquilidad con la que está transcurriendo todo. Cruz Roja, ARA y DYA atendieron el viernes durante todo el día 18 incidencias, la mayoría de carácter leve. Solo hubo dos personas que precisaron el traslado al hospital: una que se había roto una pierna y otra por el consumo de alcohol y drogas.

Es el balance de la reunión diaria de seguridad en la que participan el ayuntamiento, la organización de Womad, la Policía Nacional y la Policía Local, bomberos, Conyser, DYA, ARA y Cruz Roja. Además Conyser recogió el viernes 10.700 kilos de basura (en 2019 esa misma jornada fueron 23.000 kilos). Hoy domingo se conocerán las incidencias del sábado. «Este festival parece que no solo crece, sino que está apegado a la ciudad. Con cientos de miles de personas es casi un paseo», dijo ayer la directora del festival, Dania Dévora, quien confió en que seguirá «muchos años más».