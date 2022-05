Womad ya está aquí. Había ganas y se nota. Hacía años que la cita multiétnica no superaba las expectativas de esta manera. Ha vivido el mejor jueves en décadas en cuanto a afluencia de público, porque la plaza Mayor estaba a reventar el primer día de los conciertos desde las siete de la tarde. Pero el viernes no se ha quedado atrás. Desde por la mañana la afluencia de personas en los puestos de Cánovas era multitudinaria, había zonas por las que era complicado caminar. Esto es algo habitual durante este festival, pero no un viernes por la mañana, sino un sábado y ya por la tarde.

Aún así, como siempre, la estampa del paseo de Cánovas no defrauda. Y es que si hay algo que caracteriza a Womad es que Cáceres le quiere. El paseo más longevo de la ciudad se transforma, cambian sus olores y se llena de música con artistas callejeros y de personas de todas las culturas. Y ahí, en mitad de todo lo nuevo (y no tan nuevo porque Womad lleva en Cáceres ya tres décadas) se mezcla el cacereño que cada año curiosea los puestos de artesanía y baja hasta la plaza Mayor para disfrutar de un ambiente que pocas veces se puede ver en la ciudad, a no ser en esta cita multicultural. Se preveía que esta edición iba a ser diferente porque Womad llevaba dos años en blanco por la pandemia. Sin embargo, hasta el momento, se están superando todas las expectativas. Supermercados, tiendas y bares aseguran que está siendo bastante mejor de lo que se esperaba. «No recuerdo un jueves así en décadas, estamos descolocados», asegura Juan Manuel Lucero, de la Multitienda y de Milana Bonita, establecimientos ambos ubicados en plena plaza Mayor. En su caso han contratado a dos personas extra para estos días y han comprado una cantidad de producto similar a la del 2019, pero creen que venderán más. «No sabemos si tendremos que pedir más sobre la marcha porque con la gente que hubo el jueves no sabemos cómo será el sábado», dice. Vende sobre todo cerveza fría, tinto de verano y hielos. El supermercado Unide, situado en la calle Moret, abrirá el fin de semana (viernes y sábado) hasta la medianoche porque esperan una importante afluencia de clientes, aunque no han contratado extras porque tenían dudas de cómo iba a funcionar el festival después de dos años sin celebrarse. En su caso, según indica uno de los copropietarios, Felipe García, el jueves fue como cualquier otro jueves de Womad, aunque prevén más para el fin de semana. Te puede interesar: Cáceres Womad en Cáceres: un recorrido por sus 30 años Para los bares también el primer día de conciertos fue «un jueves atípico», tal y como lo definió Carlos Talaván, de la Asociación Restauración Plaza Mayor (Areplama). Y eso que él, del restaurante La Majá, es uno de los 13 hosteleros que no podrá este año instalar la barra en la calle. Aún así, está vendiendo más de lo habitual (bocadillos y cerveza). Y espera que la afluencia crezca aún más durante el fin de semana.