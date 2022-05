Condenado a dos años de prisión un hombre por abusar de una niña de 13 años en Cáceres

Un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 13 años en Cáceres. Fiscalía pedía para él cinco años de prisión pero finalmente las partes, el ministerio público y la defensa, han llegado a un acuerdo previo a la celebración del juicio este martes con el que por un lado, el acusado reconoce los hechos que se le imputan y por otro, se rebaja sustancialmente su condena.

El ya condenado, D. J.M. G. y en la actualidad de 60 años --tenía 58 cuando se produjeron los hechos--, ha permanecido en prisión provisional desde noviembre de 2021, momento en el que se produjo la denuncia. De esta forma y debido a que no cuenta con antecedentes penales previos, ya ha cumplido meses de pena privativa y la condena no supera los dos años, la previsión es que no regrese a la cárcel. En cualquier caso, deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daños morales y no podrá acercarse a ella por tiempo de 10 años.

La vista estaba señalada esta mañana en la sala de jurado de la Audiencia Provincial. Tras un proceso de negociación previa, finalmente se alcanzó una conformidad sobre su pena. El acusado accedió por una entrada anexa para escuchar el veredicto.

De esta forma, reconoce el delito de abuso sexual continuado a menor de 16 años y los hechos que describió el ministerio público en su escrito de acusación. El acusado entabló una relación de confianza con la familia de la víctima desde 2014 y a partir de 2018 «su trato hacia la menor se volvió más físico». La abrazaba, la acariciaba y le daba «masajes». Esta situación se prolongó hasta 2021 hasta que la víctima lo denunció a sus profesoras.