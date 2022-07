Los sindicatos de la Policía Local amagan con calendarizar una serie de movilizaciones si el Ayuntamiento de Cáceres “sigue dando la callada por respuesta con respecto al nuevo cuadrante de turnos que les hemos propuesto”. Consideran que “si no nos sentamos a retomar las negociaciones antes de que llegue septiembre , se propondrá una serie de movilizaciones reivindicativas para poner de manifiesto este agravio comparativo que sufrimos en la plantilla con respecto a los coeficientes reductores, que sí tienen otras plantillas, como las de Plasencia o Mérida”.

Además, alertan de que mantendrán su negativa a prestar servicios extraordinarios (aquellos refuerzos cuando se celebran desfiles, conciertos u otros eventos que necesitan de un refuerzo de los turnos de la plantilla), y “en septiembre hay una agenda importante en Cáceres, con la celebración de la Feria de San Miguel y la XV Media Maratón”, apuntan desde los sindicatos. Eventos más o menos masivos como el concierto de Los 40 que tuvo lugar anoche en la Plaza Mayor, y que también ha sido objeto de polémica por la emisión de un informe de la Jefatura de la Policía Local que establecía que no se podía garantizar el control de accesos por la falta de efectivos.

Desde la organización del concierto manifestaron ayer que llevaban dos meses en contacto con la Policía Local para diseñar la seguridad del evento y que, incluso, se contrató seguridad privada debido a que los propios agentes indicaron que existe una falta de efectivos. Sin embargo, los sindicatos policiales mostraron ayer su sorpresa al respecto y señalaron que “no cuadra la emisión de un informe desfavorable, en el que se hace alusión a la premura en la organización del evento, si lleváramos dos meses preparándolo. Esa información la tendría la Concejalía de Seguridad pero no la plantilla policial”, argumentan fuentes sindicales.

En el centro del conflicto continúa el nuevo cuadrante de turnos de los agentes. Con el actual "ni se cumple el convenio colectivo de estos empleados municipales ni se puede conciliar” la vida familiar de los agentes.

“Queremos hablar con el alcalde, Luis Salaya, directamente para expresarle que nuestra propuesta es viable, que no implica un euro más y que les damos todas las facilidades para ponerla en práctica”.

También apelan a la necesidad de “negociar de una forma seria. No puede ser que la actual edil de Seguridad, en referencia a María José Pulido, “nos despache asegurando que somos unos privilegiados. Además, los técnicos que asesoran a la concejala no han hecho turnos por la noche en su vida; no saben lo que es eso. Hay que entender la especificidad de cada profesión, como el hecho de que, por ejemplo, nosotros no podamos acogernos al teletrabajo como otros funcionarios; lo cual es lógico. Hemos querido dar un tiempo prudencial al equipo de gobierno porque creíamos que había buena disposición, hasta que vimos que no había talante negociador”.