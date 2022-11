"Yo crecí en la guerra y ahora estamos en otra guerra", comentaba esta noche Helga de Alvear (Renania-Palatinado, RFA, 1936) en el en el hall de su propio museo a Emilio Tuñón, el arquitecto que ha dado forma al espacio que se ha convertido en un referente del arte contemporáneo, al que el pasado jueves le fue concedido el Premio Nacional de Arquitectura 2022, dotado con 60.000 euros, y con el que la coleccionista ha mantenido un emotivo encuentro antes del acto. Un acto en el que la galerista alemana (86 años) ha recibido este viernes el Premio Patrimonio 2023, otorgado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), y que la propia coleccionista y filántropa ha recogido en el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, que abrió sus puertas en febrero de 2021. “Soy la mejor coleccionista en España, eso ya lo sé” ha espetado entre las risas del público.

"Coleccionar arte es un vicio; no es malo para la salud como el alcohol, el tabaco o la cocaína, pero para el bolsillo es muy fuerte”

“Yo esto no me lo esperaba, de verdad. Coleccionar arte es un vicio; no es malo para la salud como el alcohol, el tabaco o la cocaína, pero para el bolsillo es muy fuerte”, ha señalado la galerista volviendo a levantar las risas entre la concurrencia. “Al principio, mi padre me regañaba por ello; yo le replicaba que él coleccionaba fábricas”. El acto ha tenido lugar en el Auditorio José María Viñuela, bautizado así tras el fallecimiento del que fuera conservador de la Colección Helga de Alvear el pasado mes de junio, y para el que ha habido palabras de recuerdo por parte de la propia galerista y de las autoridades.

Tendencia artísticas

Carlos García Carballo, presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) y alcalde de Salamanca ha sido el encargado de entregarle el galardón. “Solo por ver la cara de felicidad con la que nos ha recibido merece la pena haberse acercado aquí, a Cáceres”. Según García Carballo, “lo más complicado es aventurar por dónde van las tendencias artísticas en la actualidad y en el futuro, algo que se le da perfectamente a Helga de Alvear”. Y ha instado a que “se acerquen a Cáceres a descubrir esta maravilla”.

La secretaria general del GCPH, Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar ha sido la encargada de leer el acta de concesión por el que el jurado ha decidido otorgar este premio (en su XV edición), que “reconoce su empeño en hacer de Cáceres la sede de una de las colecciones privadas del arte contemporáneo más importante de Europa, recuperando y mejorando la arquitectura y el urbanismo del casco histórico cacereño”. Todo ello, “mediante la incorporación armoniosa de la cultura contemporánea al patrimonio histórico de la ciudad y aportando un motor cultural, social y económico para todos”.

El premio reconoce su empeño en hacer de Cáceres la sede de una de las colecciones privadas del arte contemporáneo más importante de Europa

Una historia de amor con Cáceres

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido, en presencia de Tuñón, que este museo está diseñado como una obra de arte en sí mismo”. Y ha dado las gracias a la galerista “por habernos permitido formar parte de tu historia de amor con esta ciudad y esta región. No sé hasta qué punto ha llegado el esfuerzo económico que has hecho para llegar hasta aquí, pero ha sido un honor poder disfrutar de ti todo este tiempo”.

Por último, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha manifestado que la coleccionista “ha posicionado a Cáceres en el mapa del arte contemporáneo, eso es incuestionable. Estaremos siempre en deuda con Helga por su generosidad; aquí el museo se integra en la ciudad y la transforma. Aquí quedará para siempre el trabajo de la galerista alemana y de Viñuela”.