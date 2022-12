En sesión plenaria extraordinaria, el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este viernes, con la abstención de Unidas Podemos (UP) y del concejal no adscrito Teófilo Amores, la concesión de la Medalla de la Ciudad de Cáceres 2022 al colectivo de jugadores, equipo técnico y directivo del Cáceres Club de Baloncesto que el 10 de Mayo de 1992 consiguió el ascenso a la Liga ACB, en su 30 aniversario.

El actual concejal de Deporte, Andrés Licerán, ha señalado que “es innegable la capacidad que tiene el deporte para poner de acuerdo, unir y colectivizar a gente de todo tipo de pensamiento, especialmente en nuestra ciudad donde igual de vulnerables somos a la decepción que a la ilusión por el éxito de uno o una de los nuestros”. El 10 de mayo de 1992, ha recordado, “el modesto club de baloncesto de nuestra ciudad, que nunca había llegado a militar en la segunda categoría a nivel nacional de baloncesto, luchaba en el Pabellón de la Ciudad Deportiva por el ascenso a la máxima categoría, disputando una eliminatoria que lo decidía todo, un partido en el que en a falta de 30 segundos, el Prohaci Mallorca ganaba por 78-79, pero una canasta de Freixanet en el último segundo, lograba un triunfo histórico para Cáceres”.

Falta de criterios objetivos

UP ha explicado que su abstención no es en contra de este galardón en concreto, de hecho ha felicitado a los premiados, sino una crítica al sistema establecido para otorgar la medalla por parte del consistorio. El año pasado UP calificó de “elitista” la propuesta del Gobierno local de conceder la Medalla de Cáceres al Colegio San Antonio de Padua, al cumplirse un siglo de su fundación, y solicitó cambios en este reconocimiento, para el que “habría que contar con la participación ciudadana”. La portavoz de UP, Consuelo López, añadió entonces que "siempre nos abstenemos porque no consideramos que sean formas, ya que se reconoce al albur de quien gobierna; sin criterios objetivos”.

“Habría que contar con la participación ciudadana” a la hora de otorgar la Medalla de Cáceres, dice Unidas Podemos

En la retina de muchos cacereños

“Aún queda en la retina de muchos cacereños y cacereñas, esas colas kilométricas que comenzaban la noche anterior para conseguir una entrada y poder ver a su Cáceres”, ha resaltado Licerán, “como una ciudad de 90.000 habitantes con un equipo modesto en lo económico pero con un gran espíritu deportivo, despertaba una ilusión deportiva que terminaría con aquella gesta que nadie esperaba y con su equipo en lo más alto, para medirse con los grandes equipos del baloncesto nacional”. Y cómo aquel 10 de mayo de 1992, “aquellos 3.000 espectadores en el último segundo del partido saltaron desde las gradas a la pista para continuar con una fiesta deportiva donde se fue uniendo gente que desbordó la ciudad de alegría durante toda la noche”. Es un logro con el que "se consiguió escribir una de las páginas más gloriosas en la historia del deporte cacereño”.