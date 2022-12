La reforma del hospital Provincial creará una conexión entre la avenida Hernán Cortés y el paseo de Cánovas. Sobre este proyecto habían trascendido los posibles usos que acogería en su nueva etapa tras jubilarse como gran recinto hospitalario, pero fue este jueves, con la presentación del Plan director del proyecto, cuando se desveló una de las grandes novedades: una completa reordenación urbanística de la zona.

De esta forma, está previsto que con la obra se abra un vial desde la calle Fray Bartolomé, una de las calles cercanas a la plaza de Hernán Cortés --el caballo-- para que el tráfico pueda circular por las traseras del edificio y salga por el tramo en el que actualmente se encuentran las escaleras que salvan el desnivel entre Correos y el hospital. Se contempla de esta forma que se cierre al tráfico la zona frontal --entrada principal-- y se elimine el arandel para igualar el desnivel con zonas verdes.

Estos detalles fueron presentados este jueves después de que concluyera la reunión de la comisión de seguimiento que determina los futuros usos del inmueble. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Junta de Extremadura, que a partir de ahora comanda el proyecto, Diputación de Cáceres, que es la dueña del inmueble, Ayuntamiento de Cáceres, ya que tiene que determinar si los usos cumplen la normativa municipal.

Entre otras cuestiones, queda confirmado también que los usos que tendrá son los que se propusieron en un primer momento. Desde que se puso en marcha el proyecto, la entonces presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, ya incidió en que el inmueble tendría una función social. Más tarde, se concretó que sería sanitario, cultural y educativo. Coincidió la pandemia con este proceso y el Provincial de nuevo se utilizó como hospital de forma momentánea. Hace meses, ya se publicó en el Diario Oficial deExtremadura (DOE) la relación de organismos y entidades que se repartirían en el inmueble, una lista que se ha ratificado al completo este jueves.

De esta forma, en lo sanitario mantendrá el Punto de Atención Continuada (PAC) y el centro de salud Zona Centro, el área de Salud Mental y el Centro de Drogodependencias de Extremadura (Cedex). En lo educativo, el edificio albergará los conservatorios de música y danza y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) al completo. Por último, en lo cultural, en un primer momento se precisó que acogería la ampliación de la biblioteca pública. No obstante, este último aspecto se acotó este jueves, ya que se ubicará en el recinto del hospital pero un edificio anexo al que ya existe, donde en la actualidad se ubica la antigua central térmica.

En relación a la distribución, el conservatorio ocupará la mayor parte de la superficie. Tanto a los centros de música, danza y arte dramático se accederá por el lateral izquierdo. A los recintos sanitarios se accederá por la entrada actual en el lateral derecho. En la planta baja y primera se ubicará el centro de salud y el PAC y en la segunda, Salud Mental. Se mantendrá la entrada principal por la que se podrá acceder al patio y al auditorio, que se ubicará en el sótano.

La intención de esta reforma, es recuperar el aspecto que el inmueble lucía desde que se inauguró, señaló ante los medios el subdirector de obras del SES, Sergio Garrido.

38 millones de fondos europeos

Este jueves también se hizo mención a otro de los puntos más relevantes del proyecto:la financiación. Fue el secretario general de Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco, el encargado de ofrecer los detalles. De esta forma, acotó que la reforma costará 38 millones, 35 de ellos dedicados a la obra en sí y 3 a la redacción de informes y el proyecto. Aseguró, en ese sentido, que los fondos ya están garantizados y comprometidos por Europa y corresponden al programa operativo 2021-2027 de fondos Feder.

Blanco puso sobre la mesa los plazos previstos. No ofreció una fecha para el inicio de la obra pero auguró que estará adjudicada en el último trimestre de 2024. Concretó que una vez diseñada la hoja de ruta que es el Plan Director, se tomará el siguiente paso de redacción del proyecto y de los pliegos, que estarán listos para el último trimestre de 2023 y por tanto, la reforma podrá salir a licitación a partir de 2024. No obstante, señaló que una vez que comiencen las tareas se prolongarán durante varios años, un dato que determinará la propia licitación.

En declaraciones a los medios, el presidente de Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, quiso señalar que el de ayer «fue un día importante» para Cáceres puesto que se da un paso «importante» en un proyecto que generará un impacto beneficioso en la ciudad. «Ya no hay marcha atrás», puso de relieve.

En los mismos términos se refirió el concejal Andrés Licerán, que tuvo palabras para recordar a Charo Cordero y calificó el macroproyecto de «reto». ««El requisito era dinamizar una zona complicada y que tuviera vida durante todo el día y no solo en horario administrativo», concluyó.

Un auditorio en el sótano y un patio abierto a la ciudad

Es una de las novedades que incorpora el proyecto. La propuesta de incluir un auditorio da respuesta a una petición que formuló la propia escuela de arte dramático de Extremadura (Esad), que en este momento se ubica en las inmediaciones de San Jorge y emplea como escenario para exponer los montajes la sala Capitol. Por el momento, no ha trascendido qué ocurrirá con ambos inmuebles. Ambos están cedidos a la Junta de Extremadura para que los gestione con fines educativos, pero no se ha concretado si se mantendrán en uso una vez que se produzca el traslado de la Esad, una realidad que no se materializará mínimo hasta la próxima legislatura.

El auditorio se ubicará en el sótano para dar respuesta también a otra petición que se incluyó en el proyecto, que al menos contara con un espacio abierto a la ciudadanía. Con esta ubicación, se podrá acceder por la zona frontal del edificio --la puerta principal--. Ala Esad, sin embargo se accederá por un lateral. De la misma forma, se recupera el patio, otro espacio abierto a los cacereños que conectará los diferentes usos que tendrá el edificio.