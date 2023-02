La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha rechazado el recurso presentado por la Consejería de Transportes y Movilidad contra el archivo del expediente del aeródromo en los Arenales. Desde la consejería se confirmó que su reclamación administrativa no ha prosperado y que el paso siguiente será la redacción de un estudio de viabilidad «en el que se analizarán las alternativas de ubicación que han llegado y otras posibles que pudieran encontrarse». No se indicó si se acudirá a la vía contenciosa, solo que se cuenta con presupuesto en la consejería para la realización de este estudio.

En el presupuesto de la Junta para 2023 se cuenta con una partida de 30.000 euros. Para el resto de anualidades, de 2004 a 2006, hay otros 7,6 millones. Estas últimas son solo previsiones, ya que si primero se tiene que redactar un estudio de alternativas y después se debe realizar un nuevo plan de impacto ambiental, con la posterior declaración, no se terminará hasta al menos 2025 o 2026. A esto tendrá que seguir la redacción del proyecto y la posterior construcción de la infraestructura aérea.

La desestimación de la reclamación administrativa de la consejería termina por enterrar la ubicación del aeródromo en las inmediaciones de la conexión de la A-66 con la N-521. La consejera de Movilidad, Leire Iglesias, detalló la presentación de este recurso durante una comparecencia ante el pleno de la Asamblea el pasado junio. La consejería recibió el 10 de junio la notificación de la resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que archivó el procedimiento de la autorización del aeródromo tras la declaración de impacto ambiental negativa que se publicó unos días antes, el 31 de mayo, en el BOE.

La titular de Movilidad justificó entonces que se presentaba el recurso porque en la evaluación que se realizaba en el estudio de impacto ambiental se determinaba que los impactos eran moderados y compatibles para la instalación del aeródromo. En su intervención ante la Asamblea, en una comparencia para informar del expediente del aeródromo tras la DIA negativa, la consejera comentó que la dirección general de Sostenibilidad de la Junta había informado a favor del sitio elegido para el aeródromo al considerarse que no era susceptible de afectar de forma apreciable los lugares incluidos en la Red Natura.

Entre las razones que se exponen en la resolución de la DIA se señalan hasta cinco motivos. El más importante es la incidencia que la entrada y salida de avionetas tendría en las aves de los espacios protegidos que están en el entorno de la ubicación que se proponía. Otra razón es que no se cumplen las indicaciones que en resoluciones anteriores se habían hecho para la redacción del estudio de impacto ambiental. La Zepa que está más cercana al emplazamiento que se seleccionó es la del Complejo de los Arenales.

Para elegir una nueva ubicación para el aeródromo se tendrá que considerar que Cáceres está rodeado por suelo que tiene algún tipo de protección, no solo la que da el plan de urbanismo, sino también otras figuras de preservación que son superiores, en especial la Zona de Especial Protección de Aves de los Llanos, que ocupa aproximadamente un tercio del término municipal. Si se quiere buscar un enclave para un aeródromo en un suelo que sea no urbanizable y que no tenga ninguna protección, la única bolsa está en el noroeste de la ciudad, detrás de la A-66 y de la reserva de terreno que se hace para ampliar las Capellanías.

Hay otras bolsas de terreno no urbanizable común al oeste y suroeste de la ciudad, pero están demasiado próximas a Aldea Moret el Junquillo y Ceres Golf y están dentro del cinturón de la A-66. Si se quiere que esté más lejos, hay más suelo. Fue lo que se hizo hace quince años, cuando se proyectó la construcción de un aeropuerto, entonces se llevó la ubicación a las inmediaciones del río Ayuela, dentro del término municipal, pero mucho más cerca de Aldea del Cano que de Cáceres. Se fue a este sitio porque está entre las dos grandes Zepas que ocupan la mayoría del término municipal, la de la Sierra de San Pedro y la de los Llanos. Lo suficientemente alejadas de ambas.

El enclave que se propuso para el aeródromo está dentro de esa bolsa de suelo no urbanizable común en el oeste y noroeste de la ciudad. Se buscó un enclave que además estuviera cerca de un nudo de comunicación viaria.