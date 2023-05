Este es el modelo de ciudad que Felipe Vela propone para Cáceres

Una ciudad pensada para el ciudadano, que ofrezca una gran calidad de vida a sus vecinos y visitantes, que los servicios pertenecientes al ayuntamiento sean ágiles, menos burocráticos y fácil de ser utilizados por todos. Ese es el modelo que presenta Felipe Vela para la capital por el partido Levanta Cáceres, con el que concurrirá a las próximas municipales.

Oficina de Gestión

Vela indica que para ello creará la oficina de gestión, independiente del ayuntamiento para atender aquellos problemas sobre temas municipales que a veces resultan engorroso para algunas personas, facilitándoles personalmente su solución.

Suelo industrial y exenciones de impuestos

Además, tratará de influir para que se ponga suelo industrial a disposición de aquellas empresas que quieran instalarse en Cáceres, con exenciones de impuestos sin vulnerar las leyes en vigor.

Turismo

Igualmente propone dinamizar "el buque insignia de los cacereños: nuestro casco histórico". Estima que "hay que hacerlo accesible a las personas con discapacidad física o movilidad reducida cambiando el pavimento donde sea necesario, aprovechando para ocultar el cableado existente en fachadas y marcando incluso las rutas de accesibilidad".

Mercado de artesanía

Asimismo, podrá en marcha un mercado de artesanía y antigüedades todos los fines de semanas y festivos, servirá para ayudar a los pequeños comercios de la localidad cediéndole gratis el puesto pero con la obligación de que las carpas sean iguales y los colores y diseño medieval que se determine, siendo al mismo tiempo un aliciente más para nuestros visitantes. "Tendremos recreaciones teatralizadas nocturnas todos los fines de semanas y festivos, con figurantes vestidos de época que recorrerán las diferentes plazuelas del barrio antiguo", añade.

El Madruelo

Hace asimismo referencia a la "continua problemática de los aparcamientos en el casco antiguo que necesita con urgencia solución. Pensamos -subraya- que se ha desaprovechado una gran oportunidad para haber dado solución a una gran parte de la zona proyectando un amplio aparcamiento subterráneo en el solar del Colegio del Madruelo compatibilizándolo con el museo que se pretende instalar allí. Debemos optimizar los recursos que se disponen para eliminar los problemas de los vecinos".

Acerados

Entiende que la limpieza de los acerados y parques públicos junto a la jardinería hay que mejorarla sustancialmente y que para ello implantará un servicio permanente que permita atender puntualmente la retirada de los elementos y suciedad que se demande de la vía pública.

Accesibilidad

Plantea la atención priorizada para nuestros mayores y pequeños, haciendo que la accesibilidad y seguridad sean referente en nuestro municipio, habrá monitores de tiempo libre para que los fines de semana organicen juegos y distracción para ellos en los distintos parques del centro y barriadas.

Transporte público

Además, insiste en que el transporte público hay que abaratarlo, mejorar la calidad y servicios y así conseguir que sea la alternativa para que los habitantes de las barriadas acudan al centro sin necesidad de utilizar el vehículo propio.

Por otro lado dice que tratará de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y derechos independientemente de su género, edad o nivel socioeconómico, fomentando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. "Queremos una ciudad participativa, donde los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones que afecten a la vida cotidiana de sus barrios, para ello es necesario tomar decisiones y promover la transparencia para la ciudadanía".

Gestión

Levanta Cáceres argumenta que su programa se basa en la gestión. "Sabemos que los recursos municipales a veces son escasos, pero también sabemos que muchas ayudas nacionales y europeas no se solicitan ni se tienen en cuenta. Es por esto que nosotros proponemos una Concejalía que se dedique a gestionar estos tipos de ayudas con el objeto de facilitar su consecución tanto por el ayuntamiento como por los particulares".

Contenedores

Vela buscará soluciones para los aparcamientos "pero no podemos permitir que haya aceras donde dos personas no puedan cruzarse mientras hay estacionamiento de coches en ambos lados. Esto, junto a los contenedores de basura, hacen de nuestras calles más céntricas un auténtico despropósito para el peatón. Por ello nuestra propuesta es que, en la zona donde técnicamente sea posible, se soterrarán los contenedores de basuras haciendo más bellas y limpias nuestras calles y avenidas".

No a la mina

Y añade: "Nosotros queremos un Cáceres que prospere y cree riqueza, pero no podemos consentir una mina al lado de la ciudad, por ello nuestro “No a la mina” se justifica en que ello conllevaría no solo molestias a los vecinos si no una grave destrucción de nuestro entorno, perjudicando claramente nuestra riqueza paisajística.

Hostelería

Para ellos el turismo es hoy por hoy una de las mayores fuentes de riqueza de la ciudad, "por eso hay que ayudar a la hostelería y empresas pequeñas, que de alguna manera viven de la llegada de los visitantes, a mejorar la imagen y la atención a los clientes, reforzando la limpieza en general y también insistiendo que las terrazas mantengan un cierto decoro y cuidado en sus instalaciones".

Gestión

En definitiva desde Levanta Cáceres plantean una ciudad libre y comprometida al mismo tiempo, que respete nuestro pasado histórico patrimonial, que se modernice con infraestructuras para mejorar la calidad de vida de sus gentes, haciéndola más amable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y concluye: "Nos comprometemos con lo que sabemos hacer: gestión".