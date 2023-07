Tres trayectos del bus cambian su recorrido por la obra de Parras

El recorrido de tres de las líneas del servicio de autobuses urbanos se modificará por las obras que desde el lunes se inician para la semipeatonalización de las calles Parras y San Antón y la peatonalización de Clavellinas. Son las líneas 1 (Aldea Moret-plaza de toros), la 2 (Mejostilla-Espíritu Santo), segundo recorrido con más usuarios, y la 6 (obispo Galarza-Residencial Universidad), trayecto que se cubre con un microbús. Las tres líneas tienen parada en obispo Galarza. En los tres casos, los autobuses no entrarán en el segundo tramo de la avenida de España, sino que se desviarán en la fuente Luminosa en dirección a la avenida de Clara Campoamor y a la plaza y avenida de Hernán Cortes.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses y la obra se adjudicó a la oferta presentada por Construcciones Sevilla Nevado por 238.500 euros.

Las tres calles donde se ejecutarán las obras tienen una población de 212 vecinos y hay accesos a garajes, al menos hay tres de edificios, en Parras, los tres están cerca del cruce con San Antón. En uno de estos aparcamientos, el de mayor tamaño, que también sirve de estacionamiento para el hotel Don Carlos, se pretende por parte del ayuntamiento que durante el tiempo que dure la obra se utilice como acceso principal el que tiene por la calle Ceres. Para los garajes que hay en Parras, la alternativa es que se pueda acceder por la calle Busquet, de tal forma que uno de los tramos de Parras sería de doble sentido, recurriéndose a los estacionamientos que tiene el hotel Ágora en superficie para las situaciones en las que se crucen dos vehículos. Busquet también será la alternativa para los vehículos que vayan a obispo Galarza para las tareas de carga y descarga. En cuanto al estacionamiento público de obispo Galarza, el acceso será por su entrada por la calle Piedad y la salida será la que se utiliza ahora por Galarza, que es la única del aparcamiento. Busquet también será el acceso para los hoteles Ágora y Alfonso IX.

A los garajes de la calle Parras se accederá por la calle Busquet y un tramo de la primera será de doble sentido

El grueso de las obras se acometerá en las calles San Antón y Clavellinas. En Parras, cuando se actúe, se espera que la intervención dure menos de una semana. Esta calle es, por los garajes que hay, la más afectada por la obra. En Clavellinas también hay un garaje, en el edificio que el obispado de Coria-Cáceres tiene en esta calle.

Otro de los cambios por el inicio de la obra será el traslado de las plazas de carga y descarga que hay en la calle San Antón, junto al Gran Teatro, a la plaza Marrón. Según se informó este jueves por el ayuntamiento, «cualquier demanda de los propietarios de locales de esta zona se atenderá de manera individualizada».

En las tres calles residen 212 vecinos. En San Antón son 28, en Clavellinas son 39, mientras que Parras tiene 145

Ahora se cumplen tres años desde que por parte del ayuntamiento, como parte del plan de desescalada tras la salida del confinamiento por el covid, se iniciaron las restricciones para limitar el acceso por la calle San Antón en dirección a Parras. Se redujo la velocidad a 20 kilómetros por hora y solo se permite el acceso a los hoteles, a los residentes y al aparcamiento público de obispo Galarza, aunque esta limitación no será efectiva hasta que entren en funcionamiento las cámaras de control del tráfico. Por ahora hay que esperar a que finalicen las obras para que las cámaras sean operativas. En el aparcamiento se informará diariamente a la jefatura de la Policía Local, donde está el centro de control del tráfico, del número de las matrículas de los coches que entran en el parking para que no sean sancionados. En los momentos en los que el aparcamiento esté lleno, ocurre en fechas determinadas como Semana Santa o Womad o coincidiendo con actos en la plaza Mayor, desde el parking se informará a la jefatura para que las cámaras no estén operativas. Este aparcamiento es, con sus 450 plazas, la principal alternativa para todo el casco viejo y el centro histórico. El otro gran aparcamiento, el de Clara Campoamor, está más alejado y tiene una capacidad inferior, 350 plazas.

En el proyecto se justifica esta intervención, que hace tres años, cuando se anunció, fue polémica, porque siendo una vía de circulación urbana de gran importancia se dan conflictos entre la circulación rodada y peatonal. Con la plataforma única (acera y calzada al mismo nivel) se busca que «englobe la circulación peatonal con seguridad y las suficientes características para asegurar la accesibilidad para personas con movilidad reducida». En el proyecto de la obra se precisa que se restringirá el acceso y la circulación de todos los vehículos, salvo los autorizados, que son los de los residentes y usuarios de los hoteles y del aparcamiento. Se dará «prioridad al peatón para circular por la calzada».

Los trabajos se prolongarán durante tres meses y el grueso de la obra es en Clavellinas y San Antón

En los cruces de las calles San Antón y San Pedro y Clavellinas y Roso de Luna se empleará la misma losa de granito y el mismo diseño de pavimentación que hay en San Pedro y Roso de Luna para garantizar una uniformidad.

San Antón mantendrá una zona de carga y descarga, pero quedará al otro lado de la calle, la que hay junto al Gran Teatro se eliminará. Las plazas de aparcamiento que hay en la calle Parras para los clientes de los hoteles Ágora y Alfonso IX quedarán como una zona de estacionamiento con una parada máxima de cinco minutos.

Como parte de la ejecución de los trabajos, se eliminarán baldosas que ahora están puestas, colocándose un nuevo bordillo o rellenando el hormigón en las zonas donde se requiera, en los lugares donde sea posible se colocará el nuevo acerado encima del existente. En la última fase de la obra se procederá a la ejecución de pavimento de aglomerado y se colocará la nueva señalización.

Por otra parte, la comisión informativa de Contratación dictaminó este jueves a favor de la modificación del contrato del servicio de autobuses para aplicar una rebaja del 50% en el precio de los seis bonos que tiene la tarifa, los dos principales son la tarjeta mensual, que pasaría de 29 a 14,5 euros, y el bonobús, que de 8 euros pasaría a 4. El dictamen de este jueves es previo y necesario a la aprobación de esta decisión en el pleno que la corporación local celebrará este jueves, será el primero ordinario de esta legislatura. Esta mañana está convocada la junta de portavoces para preparar el orden del día de la sesión, en la que la revisión de la tarifa será el principal asunto, salvo que por los grupos de la oposición se presenten mociones que acaparen el debate en el pleno. La rebaja de la tarifa entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Será la tercera ocasión en la que se recorta el precio de los bonos, la primera fue entre septiembre y diciembre del pasado año y la segunda fue entre los meses de febrero y junio. El dictamen de la comisión fue por unanimidad.

El PSOE muestra su satisfacción por la medida y recuerda que el PP se abstenía cuando estaba en la oposición

Esta rebaja está impulsada por el Gobierno, el Ministerio de Movilidad aporta el 30% del coste de la rebaja (lo que se deja de ingresar), mientras que el ayuntamiento corre con el gasto del 20% restante. Por los servicios técnicos municipales se calcula que el ministerio deberá entregar al ayuntamiento 359.519 euros por su parte del 30%, mientras que se estima que al ayuntamiento le corresponde poner 209.378 euros, aunque en esta ocasión no habría que habilitar crédito, con una modificación presupuestaria, para incrementar la partida que se entrega a cuenta del déficit del servicio a la empresa que tiene la concesión. No sería necesario porque se prevé que la liquidación del noveno año del contrato del autobús, que se cumplió el pasado junio, dé un resultado favorable al ayuntamiento de, precisamente, unos 200.000 euros.

El concejal socialista, Andrés Licerán, recordó este jueves en un comunicado que en esta ocasión no será necesario un crédito extraordinario por ese saldo favorable al ayuntamiento, resultado del incremento en el número de usuarios del autobús como consecuencia de las ayudas al transporte, tanto la rebaja de los bonos un 50% como la gratuidad del autobús para los menores de 16 años. El concejal socialista recordó que la primera de estas medidas está impulsada por el Gobierno y el Ministerio de Movilidad y que a la misma ya se acogió el anterior gobierno socialista de Cáceres, lo mismo que al bono joven para la gratuidad del autobús para los menores de 16 años, que el anterior gobierno local aplicó tras una propuesta hecha por el grupo municipal de Unidas Podemos. «El grupo popular y Rafael Mateos, en la legislatura anterior, llegaron a abstenerse en la aprobación de las medidas de fomento del uso del transporte urbano, poniendo en duda su utilidad; hoy -por ayer- se suman a esta medida, asumiendo como positiva la medida impulsada por el Gobierno de España y por Pedro Sánchez, bienvenidos al sanchismo», resaltó Licerán en el comunicado.