Mateos aclara que hay que regular los pisos turísticos en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha salido al paso de la críticas por la ordenanza de los apartamentos turísticos y ha expresado que "no hablamos sólo de una regulación tendente a la limitación; hablamos de seguridad jurídica y de dar certeza a un sector en auge".

Sin saturación

"Quizás no me expliqué bien o no fui capaz de trasladar un mensaje claro", se ha disculpado el regidor sobre las declaraciones del pasado lunes donde daba a entender que aparcaba la aprobación de esa ordenanza. "Sigo defendiendo la necesidad de esa ordenanza. Y sigo defendiendo que Cáceres no tiene un problema de saturación de apartamentos. Si bien, es cierto que podemos valorar que sí existen algunas zonas que pueden estar saturadas o con un exceso de establecimientos". Mateos ha aclarado que "no hemos desechado la elaboración de esa ordenanza. Queremos definir bien su tributación y saber si están sometidos al régimen hotelero o al de viviendas particulares".

Asamblea en noviembre

No obstante, ha señalado que en la próxima asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH), que será en noviembre en Alcalá de Henares, se pondrá en común la experiencia de todos los municipios que integran el colectivo, y sacar una serie de conclusiones”.

“Vamos a esperar a que se celebra la asamblea en noviembre para abordar la problemática que están creando los apartamentos turísticos, fundamentalmente en los centros históricos de las ciudades”. Pero, “en ningún caso, la descartamos porque es una ordenanza necesaria para dar seguridad y certeza a un sector en auge, pero no necesariamente para limitar”.

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental criticaba ayer la posibilidad de que el ejecutivo de Mateos paralizase esa ordenanza municipal, aseguran sentirse “decepcionados” y lamentan que “vamos de cabeza a convertirnos en un parque temático”.

Aunque, posteriormente, rectificaron y señalaron que esperarán a los informes técnicos de Urbanismo y confían en que “la regulación de las zonas saturadas, aunque sea lentamente, llegue a tiempo para evitar la expulsión de las personas residentes de ciudad monumental”.