Dos años de cárcel por tráfico de drogas en Cáceres tras llegar a un acuerdo con la fiscalía: "Estoy arrepentido"

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de tráfico de drogas. La sala de vistas acogió este martes la previa al juicio que se prolongó durante escasamente unos minutos debido a que las partes alcanzaron un acuerdo sobre la condena. Durante la mañana, la Sala tenía agendados varios señalamientos, los últimos del calendario de abril, todos por asuntos de drogas.

De esta manera, el acusado compareció durante unos minutos para escuchar las declaraciones del presidente de la Sala, Joaquín González-Casso, y acatar la sentencia de conformidad, y por tanto firme.

Precisamente, el acusado intervino brevemente en su uso de la palabra para mostrar su pedir perdón por los hechos por los que ha sido condenado. «Estoy arrepentido», manifestó.

Así, al haber sido sentenciado a una pena que no supera los dos años de cárcel y no contar con antecedentes penales previos, su letrada se acogió al Derecho para solicitar que se le suspendiera el ingreso en prisión, un extremo que aceptó la fiscalía. No obstante, este beneficio estará sujeto a un periodo de vigilancia de cinco años en los que el ya condenado no podrá cometer ningún delito, por mínimo que sea, ni ser multado, de lo contrario deberá acatar la sentencia tal cual e ingresar en un centro penitenciario.

Sí tendrá, por el contrario, que abonar 150 euros en concepto de multa por la cantidad de droga que le fue incautada. Los hechos ocurrieron en 2022 en Navalmoral de la Mata.