PP y Vox llegan sin un acuerdo a la cita para decidir la bajada del IBI en Cáceres

El gobierno local del PP y el grupo municipal de Vox no alcanzaron este martes un acuerdo sobre la bajada del IBI, solo unas horas antes de la comisión informativa de Economía que se celebrará este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, para dictaminar sobre la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto. La propuesta del gobierno municipal es la de reducción el tipo impositivo del impuesto un 2,6% y que pase del 0,75% del valor catastral al 0,73%. Este martes, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, defendió una rebaja mayor del tipo impositivo, del 6,6% y que se deje en el 0,70%, que es el que había antes de la subida que en la pasada legislatura, en el año 2021, salió adelante con los votos de los grupos municipales del PSOE, entonces en el gobierno, y de Unidas Podemos.

La modificación de la ordenanza se puede aprobar con la mayoría simple de los votos del pleno, que se celebra este jueves, pero antes se tiene que dictaminar en la comisión que se celebra este miércoles. El gobierno local necesita el voto de Vox, no en la comisión, en la que puede no cerrarse un acuerdo, pero el sí de Vox es imprescindible en el pleno. No se espera que el PSOE o Unidas Podemos vayan a respaldar la propuesta del gobierno del PP, que anula en parte la decisión que ambos tomaron hace dos años, o a abstenerse, por lo que al gobierno local solo le queda encontrar el respaldo de Vox, que también tiene en su programa una reducción de la presión fiscal. En el pleno de la corporación local, el PP tiene once votos, el PSOE cuenta con diez y Vox y Unidas Podemos tienen dos cada uno.

La celeridad con la que se está tramitando la modificación de la ordenanza del IBI se debe a que tiene que contar con aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. El acuerdo que se adopte en el pleno, si es positivo, es solo inicial y al mismo tiene que seguir la exposición pública de lo acordado durante un plazo de quince días hábiles, un periodo en el que se pueden presentar alegaciones, que se tendrán que resolver para que el expediente vuelva al pleno de la corporación local para su aprobación definitiva. Además, este martes se reunió el Consejo Económico y Social, cuyo informe, en el que no se opone a la bajada del IBI propuesta, es previo a la reunión de la comisión.

Gutiérrez reclamó este martes del gobierno municipal un esfuerzo mayor para que la bajada del IBI sea superior a la propuesta, «que el ciudadano no sea el que tenga que hacer siempre el esfuerzo». Según los cálculos del gobierno local, la modificación de la ordenanza fiscal obligará a un ajuste en los gastos del ayuntamiento de 580.000 euros por los ingresos que se dejan de recaudar. Vox, en un comunicado que se difundió este martes, abogó por un ajuste superior en los gastos, de más de un millón de euros, para llegar a una reducción del tipo del IBI mayor, «podemos equilibrar ese desfase de ingresos si concretamos con pulcritud y eficiencia la gestión y distribución de nuestros propios recursos», según se indica en el comunicado.

El portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, afirmó este martes que el gobierno mantendrá la bajada del IBI que ha propuesto. No irá a una reducción mayor porque no se conocen todavía los ingresos que se recibirán en 2024 por la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado. El portavoz sí garantizó que el compromiso del gobierno local es llegar al tipo impositivo del 0,70% con las nuevas bajadas que se irán aprobando a lo largo del mandato (2023-2027). Orgaz afirmó que como mínimo se llegará a reducir el tipo impositivo hasta el 0,70%.

La modificación de la ordenanza que se lleva esta mañana a la comisión no solo contempla la reducción del tipo impositivo, también la eliminación del recargo del 50% que se aplica a las viviendas vacías, aunque en la práctica no ha tenido efecto, porque es incompatible con la nueva redacción de la ley de Haciendas Locales.