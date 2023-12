El establecimiento de Navalmoral de la Mata 'La Barrika' sufrió un robo en la máquina expendedora de lotería de Navidad durante el pasado mes de noviembre que imposibilitará a los compradores que hayan adquirido el número 30.742 poder cobrar el premio si el boleto saliera premiado. "En dos minutos rompieron la centralita y se llevaron la máquina", explicó en sus redes sociales Antonio Mariscal, dueño del negocio.

Posted by Barrika Antonio on Tuesday, November 21, 2023

"Hay una denuncia sobre la fracción y serie de los décimos que se han llevado y, si toca, la administración no va a pagar un duro porque consta como robado", relató. Además, añadió también un segundo mensaje: "Cuidado dónde lo compráis, no se cobra recargo y va en sábanas enteras. No os fieis de los décimos sueltos, son robados y no se abona".

Venta de décimos falsos

Por otro lado, en estas fechas, miles de personas buscan estafar a los compradores de lotería vendiéndoles décimos falsos. Y debido al avance de la tecnología, cada vez es más difícil reconocer estos décimos, por eso, lo más recomendable es comprar siempre la lotería en administraciones autorizadas y no a personas que las venden por la calle o en internet, por mucho que digan que las han adquirido de otras administraciones. Aun así, al adquirirlo por internet, lo mejor es asegurarse de que aparece el código de compra segura HTTPS:// en la barra de navegación (URL) y desconfiar si nos cobran menos de 20€ por él.

¿Qué hacemos si hemos comprado un décimo y querernos asegurarnos de que no nos han timado?

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuenta con sistemas antifraude para que los décimos sean prácticamente infalsificables. Tiene unas características concretas:

Se imprimen en papel OCR, con unas fibras luminiscentes en el propio décimo solo visibles por luz ultravioleta.

Cada uno está personalizado con un código de barras y una numeración exclusivas de ese boleto.

La impresión de seguridad posee una combinación de tintas de seguridad en color oro que cambian de color cuando lo movemos.

Puedes comprobar si es falso con un lector de código de barras o una luz ultravioleta. Como son objetos que normalmente no llevamos encima, te recomiendo que realices el siguiente truco: Hay que buscar la imagen de la Virgen de la granada, de Fra Angelico, en uno de los marcos color oro. Si no tiene esa imagen, el décimo no es auténtico.