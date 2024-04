La parte antigua de Cáceres pide batidas policiales contra los orines

"¿De qué nos sirve que coloquen baños públicos si no hay nadie controlándolo y la gente hace lo que le apetece?". La parte antigua de Cáceres solicita más presencia policial para controlar el uso de los aseos durante el Mercado de la Primavera, que ha puesto en el foco la crítica de la utilización del casco histórico para eventos multitudinarios. El presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, criticó durante la jornada del sábado que no se había emplazado ningún baño público para los conciertos que se celebraron en la plaza de Santa María: "No hay ni uno. Es vergonzoso y asqueroso. Está todo lleno de orines. Hemos visto en los medios de comunicación que han presentado este mercado primaveral como un hecho histórico, pero para nosotros es algo preocupante", contó molesto. Ante la oleada de críticas, el consistorio finalmente situó baños en la concatedral y en el Arco de la Estrella.

"Que finalmente los colocasen es una medida que valoramos, pero son elementos que tendría que haber estado desde el principio con un protocolo de seguridad más estricto, hemos tenido que poner el grito en el cielo para conseguirlo. Ha seguido habiendo orines después de que lo denunciásemos. Necesitamos y pedimos siempre que estos eventos sean sostenibles por el bien del casco histórico", indica Honrado. "Este tipo de cosas genera mucha afección entre los vecinos de la zona porque un mercado normal se puede convertir en una odisea", explica.

Además, Honrado señala que el patrimonio cultural de la ciudad se ha visto afectado debido a la situación que se vivió durante la jornada del viernes con la barra de consumiciones bordeando la estatua de San Pedro de Alcántara. "No ha sido solo esto, lo han llenado todo de cables de luz. La estampa que han dejado ha sido horrible. Ha venido mucho turista buscando el valor patrimonial que tiene Cáceres y se ha encontrado con esto", señala. "La réplica Fuente de los Leones está muy bien y atrae mucho al público, pero lo han rodeado de vallas de plástico y cintas de obra", apostilla.

Honrado pide de nuevo más colaboración entre el ayuntamiento y los vecinos del casco histórico: "Si eventos como este no se hacen de la forma correcta, con cuidado y mimo, quedan fatal. Estas cosas no unen, separan". "El año pasado sí que se hizo de una forma más coqueta, sencilla y discreta. No molestó a nadie", finaliza Honrado.

Suscríbete para seguir leyendo