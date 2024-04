Cáceres suma kilómetros por la salud mental

Cáceres suma kilómetros por causas como la salud mental, la igualdad de oportunidades o la economía justa. Los colegios de la ciudad han pasado en la mañana de este miércoles por el estand instalado por el grupo Pebetero en el paseo de Cánovas para hacer ejercicios en bicicletas estáticas, remo, elíptica o cintas de correr en esta iniciativa solidaria. Cada alumno decidió, finalmente, cuál es el objetivo por el que aportarán la distancia recorrida.

Se trata de una iniciativa enmarcada en la Semana Europea de la Juventud, que es un evento bianual. Coincide también con el Día Europeo de la Información Juvenil, que promueve todos los programas educativos que se realizan en el continente, como los Erasmus+ o los intercambios. El evento se denomina 'Get in the game' y se ha celebrado de forma simultánea en Badajoz. El objetivo principal es pedalear por distintos retos de interés para los más jóvenes. Finalmente, dispusieron de una urna para que incluyan sus propuestas de mejora, que llegarán a los representantes de la Eurocámara que venzan en las próximas elecciones.