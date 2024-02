«Cenizas es una canción dedicada a todas esas personas que han querido romper el yugo. Desde pequeños la sociedad nos educa y enseña un camino que debemos tomar: niños color azul, niñas rosa, estudia esto, trabajar de lo otro. Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si verdaderamente somos felices y preguntarnos si mi vida terminara que hubiera cambiado para ser feliz?». Así lo explica el cantante cauriense, Dakles (Daniel Clemente), a la hora de hablar de su nuevo trabajo.

Precisamente, de eso trata Cenizas: trata precisamente de eso, «Voy a quemar de forma metafórica todo lo que no me gusta de mi vida y construir una vida donde sea feliz». Con este nuevo tema este joven artista continúa trabajando por su sueño de afianzarse como cantante dentro del panorama musical a nivel nacional. Tiene 30 años, ha estudiado fotografía, diseño y vídeo, y asegura que buena parte de su formación la ha adquirido de forma autodidacta y de profesionales del sector. «También ha sido gracias a los Espacios para la Creación Joven, que me dieron la oportunidad de desarrollarme en artes musicales, plásticas, audiovisuales y escénicas».

El mayo de 2023 presentó su primer single titulado Mil razones que trata de dejar a un lado las cosas negativas. Una profesional musical que compagina con su trabajo de director de arte en una cadena hotelera internacional.