La alcarreña Laura Galán protagoniza la película Cerdita, el primer largometraje de Carlota Pereda, rodada en Extremadura, que acaba de estrenarse en más de 250 salas de España, y tras dos décadas de oficio la intérprete reconoce que gracias a su cuerpo ha podido hacer esta película.

Pese a que su familia nunca ha tenido vinculación con el mundo artístico, tanto ella como su hermano, Javier Galán, son actores, y él ha interpretado en 2021 y repetirá este año el papel de Don Juan en el Tenorio Mendocino de Guadalajara.

En una entrevista a la agencia Efe, Galán asegura que desde niña siempre le gustó la interpretación: "Cuando había actividades extraescolares de pequeña siempre me apuntaba a teatro. Desde el colegio, me ofrecieron una vez ir al teatro y ahí conocí a mi primera profesora que es Marta Marco, ahora amiga y compañera y para mí la mejor actriz de Guadalajara”.

Afirma que, si bien no pensaba firmemente en dedicarse a ello y lo veía más como un hobby, cuando estaba estudiando para la selectividad lo vio "claro" y tras superar los exámenes, se apuntó en Arte Dramático en Madrid y "ahí empezó todo”.

Tema duro: el bullying

“Mis padres, aunque no son de origen alcarreño, se conocieron en Guadalajara y han echado raíces. Mi hermano y yo nacimos aquí y volvemos cada vez que podemos. Tenemos allí a toda la familia y para mí Guadalajara es como el refugio”, señala esta actriz que asegura haber disfrutado en el rodaje de este filme que aborda un tema duro como el bullying y en la que se abre en canal.

Cerdita es un thriller rural con un elenco mayoritariamente femenino ambientado en un pueblo extremeño donde un psicópata asesino anda suelto. La protagonista, interpretada por Laura Galán, es una adolescente incomprendida en su familia que sufre el acoso y la gordofobia de sus compañeras.

“Para mí nunca, mostrar mi cuerpo es mi herramienta de trabajo y además, estoy muy a gusto con mi cuerpo y a veces sorprende, porque soy una actriz no normativa que está mucho tiempo en la película en bikini siendo una persona gorda, pero me da igual", asegura Laura Galán.

Por ello, aconseja que "si alguien que sufre bullying lee esto, que piense que no tiene la culpa y si alguien al leerlo se da cuenta de que lo está generando y puede cambiar algo, sería genial”.

En el cine, Cerdita es su primer papel protagonista, si bien para la pantalla grande también ha participado ya en El hombre que mató a Don Quijote de Terry Guilliam y en Orígenes secretos de David Galán Galindo.

“Desde luego, lo que he rodado en Cerdita no lo he rodado en las otras porque estoy en todos los planos y ha sido super aprendizaje”, afirma.

El origen de Cerdita

Cerdita tiene su origen en un corto de 2017 también protagonizado por ella y señala que cuando se rodó no tenía visos de convertirse en largo.

“Yo no me lo esperaba en absoluto y para mí fue una maravilla”, reconoce Laura Galán, que admite que tampoco se esperaba que le dieran el papel protagonista, ya que su personaje es una adolescente y explica: "Por edad, no le convencía a Carlota, pero un día quedamos a tomar un café y me pidió hacer la última mirada del corto y le gustó, a lo que se suma que ella temía que si cogía a una actriz más joven fuese a sufrir porque realmente estás contando una historia muy dura".

Así, expone que a una actriz adolescente "puede hacerle mucho daño" interpretar ese papel, pero resalta que ella, a sus 36 años, ya ha hecho un trabajo con su cuerpo.

Galán asegura que Cerdita ha sido “un pequeño milagro” porque se retrasó un año por la pandemia de covid y aun así se rodó en 2021 con medidas frente al virus como la mascarilla “y no hubo casos" de contagios, ya que se cuidaban "muchísimo”.

A la suerte de haber sido su primer papel protagonista se une el plantel de actores que la acompañan, empezando por Carmen Machi, a la que considera amiga suya desde hace años, pero a quien el decía: "Madre mía, qué miedo darle la réplica porque para mí es la mejor actriz de España”.

“Es un personaje expuesto porque pide unas cosas horrorosas, pero yo estoy muy satisfecha y además gracias a mi cuerpo he podido hacer esta película”, añade Galán quien afirma que fue muy feliz rodando, porque tenía un "equipazo increíble" que le ayudó "en todo".

El mundo de la interpretación

Laura reconoce que, “afortunadamente", desde sus inicios como actriz ha podido vivir de ello "más o menos" y matiza: "No siempre actuando, pero sí haciendo otras cosas en el teatro, que es donde más he trabajado, como ayudantes de dirección, regiduría o lo que se pueda”.

Este salto a la primera línea con Cerdita le ha dado una exposición pública que antes no tenía y afirma que ahora ya es más conocida en el mundo de la interpretación, aunque "siguen sin llegar muchos papeles".

"Esto es así. Soy consciente de que lo que me ha pasado con Cerdita es extraordinario y hay muchos compañeros míos que no tienen la posibilidad en la vida de hacer un protagonista en el cine y por ello estoy súper agradecida, pero sabiendo que tengo que seguir luchando porque sigo siendo la misma actriz sin trabajo de antes”, explica.

Próximamente estrenará otra película rodada el pasado año, Una noche con Adela, donde también interpreta a la protagonista, y de la que no puede avanzar todavía detalles, y a final de año va a girar con la obra de teatro Un animal en mi almohada pero insiste: "Aquí nadie asegura nada y hay que tener los pies en la tierra. Me veo más como una artesana haciendo oficio".