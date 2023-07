Nuevas confirmaciones del festival Extremúsika. Son 20 artistas los que se suman al cartel de la edición de 2023 que continúa encabezando el canario Quevedo. La organización ha anunciado este viernes, 13 de julio, que la mítica banda de rock Mago de Oz se subirá al escenario del hípico este otoño. Lo harán también los gemelos más conocidos del rap actual Ayax y Prok, o cantantes, raperos y bandas del momento como Fernandocosta, Rvfv, Las ninyas del corro, Ptazeta, Hard GZ, La Pantera y Tu otra bonita. No faltará Boikot, con guiños al folclore más punk, Muyayo Rif y su fusión ska-punk, los veteranos del rock Obus o el grupo liderado por el presentador de televisón Jordi Évole, Los niños Jesús. El acento local lo pondrá la banda A tiro.

Este tercer avance del cartel, que confirmó sus primeros nombres en enero, se cierra con dj´s como Fernanda Martins, Horacio Cruz, Xenia, Nando Rodríguez, Zaidbreak, We are not dj's.

Ya son más de 40 conciertos los que se podrán disfrutar del 12 al 14 de octubre en el recinto hípico de Cáceres. Cabe recordar que asisitrán La M.O.DA., Delaossa, Natos y Waor, SKA-P, Talco, Eskorzo, La Pegatina, Morad, Daniflakko,La Regadera, Parkineos, Dante Delgao, Belén Aguilera, El Drogas, Miguel Campello, Zoo, Al Safir, K1ZA, Nickzzy y Reycled J.

Récord en 2022

Con una apuesta más plural que en las primeras ediciones y no solo de rock, como nació el festival, el último año fue el más multitudinario de la historia con más de 70.000 asistentes. Hasta la pasada edición la cifra récord de público fue en 2007, que congregó a 68.000 personas.