Tiene el Cacereño Femenino una cita con la historia este miércoles. Por primera vez disputa la Copa de la Reina y se estrena recibiendo al Pradejón en el Príncipe Felipe (17.30 horas). No es su escenario habitual, ni su superficie (sí la del conjunto riojano) ni las dimensiones del terreno de juego son a las que está más habituado, pero nada de eso importa en un conjunto extremeño que peleará por avanzar para acabar enfrentándose a uno de los grandes de Primera Iberdrola (eso sería en la tercera eliminatoria).

Se topa el Cacereño, líder del grupo Sur de la Reto Iberdrola, con un equipo que aún no ha ganado partido alguno tras cuatro jornadas en el grupo Norte. «Pero no hay que bajar el ritmo», advierte el técnico de las cacereñas, Ernesto Sánchez, que no pierde de vista el principal objetivo del club, la liga, y hará rotaciones para dar minutos a las que menos han jugado hasta ahora. Pero esto no significa que el CPC se relaje. Su objetivo, como dice el preparador, es ganar y avanzar de ronda.

«Juega muy directo, muy físico y con delanteras rápidas. Es el típico equipo vasco de hace una década, con fortaleza física y que aprovecha mucho el balón parado. Lo han perdido todo, pero han competido en todos los partidos», cuenta Sánchez sobre el Pradejón, un recién ascendido a la categoría de plata del fútbol femenino español.

Llega a esta cita el Cacereño en «inmejorables condiciones». Lo dice su técnico, que reconoce que este gran arranque de temporada ha creado en toda la plantilla un estado de euforia que quieren prolongar en Copa. «En el cuerpo técnico estamos muy orgullosos de cómo están trabajando todas, las que juegan más y las que lo hacen menos». Y añade que nota que el clima del vestuario es «mejor que en años anteriores».

Reconoce Sánchez que en el Príncipe Felipe no se podrá jugar igual que en Pinilla. «Tenemos que aprovechar las dimensiones, el rival no está acostumbrado a jugar en un campo grande y hay que tratar de hacerle daño por las bandas, hay que ser muy duras a la hora de recuperar y tener tranquilidad. Vamos a dar un paso adelante en los aspectos ofensivos y no guardaremos tanto la ropa como en liga», predice el entrenador.