El Deportivo Don Benito volverá a disputar este domingo un partido en el Vicente Sanz después de más de un mes. De hecho, el Antequera (17.00 horas) será el primer rival que los rojiblancos reciban en casa en lo que va de 2022 después de tres victorias consecutivas ante Tamaraceite, San Fernando y Mensajero, estas dos últimas a domicilio.

El conjunto calabazón, que llega en un gran momento anímico a tenor de los resultados, buscará volver a sumar de tres para seguir en la pelea por el objetivo de despegarse de los puestos bajos de la clasificación. De hecho, a día de hoy el Deportivo Don Benito es noveno con 24 puntos, cinco por encimad el descenso directo y siete por debajo de los puestos que dan derecho a disputar fase de ascenso.

Así, sobre el estado de ánimo del vestuario, el técnico Roberto Aguirre señaló en la rueda de prensa previa al encuentro que ve «motivados» a sus jugadores, aunque apuntó que «ganar, ganar y ganar no te da inmunidad ante la derrota», algo en lo que ha hecho hincapié a lo largo de la semana para evitar cualquier atisbo de relajación en sus jugadores. No obstante, lo que sí cree es que su equipo «se ha hecho fuerte», y eso también se lo ha recalcado a los futbolistas rojiblancos. «Eso da fiabilidad, tranquilidad y confianza», apostilla. Aún así Aguirre no es conformista y quiere ver más cosas de su equipo. «Los jugadores todavía pueden aportar más, con lo que hemos hecho hasta ahora no nos llega y tenemos que seguir mejorando en diferentes facetas», subraya.

Bajas importantes

Lo que sí tendrá que hacer Roberto Aguirre es reconfigurar su centro del campo ante las ausencias de Essomba por sanción y Manu Míquel por lesión. En el caso del jugador cordobés lleva fuera más de un mes y se espera que poco a poco vaya reapareciendo. Si bien, Aguirre tendrá que ver a quién emplea en el centro del campo junto a Carlos López. Ahí, Gonzalo podría volver a la que siempre ha sido su posición como centrocampista y también Dani Martínez podría desempeñar su función en la medular.

Quien tampoco estará es el primer fichaje de invierno del Don Benito, el brasileño Matheus Santana. Su incorporación se hizo oficial el pasado viernes y el jugador viaja ya desde Brasil a España para incorporarse al conjunto rojiblanco.