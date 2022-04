La peor derrota posible del Don Benito

El equipo Don Benito sufrió la peor derrota posible en su visita al Cádiz B (2-1), su rival más directo en la lucha por la permanencia. Más dura aún porque los rojiblancos, que se adelantaron en el minuto 19, veían como los locales acababan igualando el juego y dándole la vuelta al marcador en el minuto 60. Con el 2-1 lo intentó el conjunto calabazón, pero el filial gaditano defendió con mucho orden y apenas dio ya opciones a su rival, que se queda en la plaza de playout, a cuatro puntos del Antequera.

Cadiz B y Don Benito se jugaban mucho en la Ciudad Deportiva en un encuentro entre rivales directos en la lucha por alejarse de la zona de peligro. Eso sí, ninguno de los dos equipos saltó al campo con reservas y desde el pitido inicial locales y visitantes se lanzaron en busca de la portería contraria.

El balón no tenía dueño y las ocasiones no tardaron en llegar. Los locales dispusieron de una primera en el minuto 6, en un disparo de Jorquera que se iba fuera. En el 11 volvían a probarlo el filial gaditano en un saque de falta que detenía Sebas Gil sin complicaciones. La primera de los extremeños llegaba en el 17, en un disparo de Abraham Pozo que se estrellaba en un defensor y acababa en las manos del meta local. No fallaba, sin embargo, el jugador visitante apenas dos minutos más tarde cuando David Agudo, muy bien en la presión, provoca la perdida de balón de Víctor. Cabral prosigue la jugada y le pone un balón de oro a Abraham Pozo, que coloca el 0-1 en el marcador.

Paso atrás después del gol

A partir de ahí los visitantes se mostraron más conservadores ante un Cádiz B que se fue arriba y que pudo empatar en el 22, en un remate de cabeza Kensly que detenía sebas Gil. O en el 25, cuando la zaga visitante despejaba un disparo raso de Jorquera. Tampoco Chapela acertaba a batir a Sebas en el 32.

El equipo local había puesto cerco a la meta del Don Benito, aunque los visitantes también tuvieron una buena ocasión para ampliar su ventaja en el 37, en un remate de Agudo que despejaba in extremis Víctor Aznar. Sin embargo, esa ocasión fue una gota de agua en el desierto. El balón y el peligro seguía teniendo color local y tras otra ocasión fallada por Chapela, al final los locales arrancaban un penalti que esta vez no desaprovechaba el jugador local para colocar el empate en el marcador al borde ya del descanso.

El 1-1 no le valía a ninguno de los dos equipos, que salieron a por todas tras el descanso. El filial gaditano protagonizó las primeras aproximaciones al área contraria, pero Lautaro se topaba con Sebas y Kensly con el larguero. La replica del Don Benito llegaba de botas de Raly Cabral, en un gran centro que David Agudo no llega a rematar por muy poco. Y en el 57 era Manu Miquel el que ponía a prueba los reflejos de Víctor, que conseguía despejar su remate, aunque Raly se hacía con el balón y a punto estaba de marcar.

Pero cuando más volcado estaba el equipo extremeño en busca del gol, Bastida, que acababa de saltar al terreno de juego, convertía el 2-1.

A partir de ahí comenzaba un nuevo partido, con el Cádiz B bien plantado en defensa y el Don Benito intentándolo de todas las maneras posibles, aunque generando pocas ocasiones claras ante el buen trabajo local. Pese a todo, Abraham Pozo lo intentaba en el 75 con un disparo raso y Manu Miquel ponía a prueba a la zaga local en el 83, aunque tampoco encontraba el gol y los visitantes se iban de vacío de su duelo en tierras gaditanas.