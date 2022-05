El ‘pichichi’ del Cacereño, listo para volver

«Si hace falta, hasta cojo jugaría el domingo», dice José Ramón, que en trece años de trayectoria futbolística solo ha jugado una fase de ascenso, en su primer año en el Almería B (de Tercera a Segunda B). «Fíjate si es difícil jugar un playoff», añade el pichichi del Cacereño, que en las últimas semanas ha arrastrado una pubalgia que le ha impedido rendir al cien por cien. «Estoy con ganas, mentalmente bien, a tope para afrontar la semifinal», dice el autor de diez tantos en lo que va de temporada.

Recuperar a los jugadores para la fase de ascenso es la principal preocupación del Cacereño estos días. Siete futbolistas se quedaron fuera de la lista de Julio Cobos para viajar a Ceuta, seis de ellos por lesión o para no sobrecargarlos (Kamal, José Martínez, Raúl Espinosa, Luis Hernáiz, José Ramón y Jorge Barba), el otro por sanción (Yael). «Creo que vamos a recuperar a mucha gente, seguramente que casi todos van a estar», expresa el extremo, consciente de la importancia de que todos estén disponibles para el entrenador.

Del rival en la semifinal del domingo, el Teruel, reconoce no saber demasiado, aunque insiste en que lo importante, más que el que esté enfrente, son ellos mismos. «Si está en el playoff es porque es un buen equipo, seguro. Lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros, salir al cien por cien y si salimos así, tenemos mucho ganado».

No cree José Ramón que se pueda hablar de favorito. Ni aunque al Cacereño le valga el empate al final de la prórroga al acudir a la semifinal como tercero (el Teruel ha sido cuarto). «A un partido puede pasar cualquier cosa, y además en campo neutral», añade él, que no tenía ningún equipo preferido en el sorteo, aunque sí no que no quería, el Eldense, que era el que jugaba en casa al disputarse esta fase de ascenso en la provincia de Alicante.

Ese punto, el de al afición, será uno de los ‘debes’. El Cacereño no podrá contar con todos los que esta temporada le han animado y para José Ramón es una pena. «La sede única estuvo bien por el covid, pero creo que para los clubs es mejor un playoff como los de antes, a doble partido, en casa y fuera. Pero eso no es algo que nosotros podamos elegir, por eso lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Teruel», añade el extremo, con ganas de poder darle una gran alegría a toda la afición. «Y también a nosotros».

Renovación de Francis Bordallo

Mientras, el Cacereño puso este martes la primera piedra del proyecto 2022-2023 al anunciar la renovación del director deportivo, Francis Bordallo, que llegó al club el pasado verano. Con la temporada regular terminada y con una histórica clasificación para los playoffs de ascenso en el bolsillo, el Cacereño continúa sentando las bases para seguir creciendo», decía el club en una nota, en la que elogiaba la labor de Bordallo. «Piedra angular del club esta temporada, Francis podrá dar continuidad a su proyecto durante la próxima campaña».

Por otro lado, este martes falleció a los 83 años Antonio Oviedo Saldaña (Valencia de Alcántara), que como futbolista jugó en Atlético, Córdoba, Rayo, Sevilla o Mallorca, entre otros, y como entrenador estuvo en el Cacereño en la temporada 1987-1988.