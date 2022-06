Lleida, tierra prometida del Cáceres Patrimonio

Desde Extremadura, para ir a Girona hay que pasar por Lleida. Esto es una evidencia geográfica, pero también baloncestística. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad disputa su partido más importante de los últimos años en el pabellón Barris Nord (21.00 horas) ante el ICG Força Lleida con el pase a la Final a Cuatro de ascenso a la Liga Endesa en juego.

Hay 226 kilómetros y 40 minutos entre las dos ciudades catalanas. Fontajau espera el siguiente fin de semana a su Basquet Girona, a Zunder Palencia, a Movistar Estudiantes y al ganador de este viernes en lo que se prevé que sea un encarnizadísimo pulso, a la altura de los cuatro anteriores. El conjunto en que dirige en los despachos y lidera en la cancha el legendario Marc Gasol espera al Cáceres en semifinales en caso de victoria, pero para eso antes habrá que sudar sangre, quizás literal.

«Podemos derrotarles para siempre / Podemos ser héroes / Solo por un día». Más enfocados los jugadores al rap y a los ritmos latinos, no es probable que ‘Heroes’, de David Bowie, haya sonado a todo trapo esta semana en el vestuario, pero sí que se respira ese mensaje a nivel interno. Nada llenaría más de orgullo a un equipo imprevisible, entregado al máximo en los momentos trascendentes, aunque también propenso a la desconexión si no consigue dar con la tecla, sobre todo a nivel defensivo.

LAS CLAVES

La defensa, sí. Todo parece girar alrededor de eso, no solamente para el quinto choque, sino en toda la temporada. Si el Cáceres protege bien su aro a base de esas rachas de fanatismo, de ayudas, de intensidad, de manos, de falta absoluta de miedo, puede dar la sorpresa. ¿El ataque? Siempre han sido dos aspectos conectados entre sí, sobre todo cuando se tienen hombres tan emocionales. Amenazas ofensivas no faltan sobre todo con Devin Schmidt en el exterior y Ben Mbala en el interior, pero tampoco hay que olvidar a teóricos secundarios como Manu Rodríguez, Mateo Díaz y Jaume Lobo. Los dos primeros arrastran algunos problemas físicos, pero podrán saltar a la pista. El anfitrión vuelve a tener como duda a Ignacio Rosa.

Contener a Michael Carrera, la gran estrella del Força Lleida, ha pesado para estar ahora 2-2, pero no hay que pasar por alto el trabajo que se ha hecho con Thomas Schreiner, el dueño de la sala de máquinas del equipo. Sin que él haya podido generar debido a la presión constante que ha sufrido, las fuerzas se igualan bastante. Dónde estará el umbral de los contactos para pitar o no falta se intuye como determinante. Muchas miradas estarán sobre Carlos Javier García León, Enrique Miguel López Herrada y Paula Lema Parga, los árbitros designados.

El subidón anímico del Cáceres después de anotarse los partidos 3 y 4 de la serie es visible, pero Lleida sigue favorito, fundamentalmente porque jugará en casa, al calor de un ambiente que se prevé fuerte. Si ya en los dos primeros partidos los verdinegros se quejaron de un exceso de faltas de respeto desde la grada, ahora no va a ser mejor. Y es que entre medias el entrenador del conjunto catalán, Gerard Encuentra, se quejó de que ocurrió algo muy similar en el Multiusos. Se explica por sí misma la imagen de Carrera visiblemente enfadado, encarándose con el público y siendo acompañado a los vestuarios por la Policía Nacional cuando todavía no había concluido el encuentro del pasado domingo.

PULSO DE ENTRENADORES

La batalla táctica entre Roberto Blanco y Gerard Encuentra está siendo cruenta, con ambos buscando constantemente las grietas al contrario. Ambos también están jugando su propio partido en las ruedas de prensa, a medio camino entre calentar a las masas y poner calma. El entrenador del Cáceres se plegó al discurso del club de descargar de tensión la cita. «Llegamos al quinto partido de un ‘playoff’ intenso, emocionante, que nos está ayudando mucho a ilusionar a la gente. Vamos reforzados después de las dos últimas victorias en casa. Intentaremos conseguir la machada que sería ganar en el Barris Nord, una cancha en la que han ganado dos equipos en lo que va de temporada. Vamos sin ningún tipo de presión. Es un premio y un lujo haber llegado a este momento ante el tercer clasificado de la liga. Tenemos que disfrutar al máximo y luchar al máximo. ¿Quién nos dice que no podemos llegar a la Final a Cuatro?», comentó el placentino, que espera «lo mejor» de los suyos. «Estamos convencido de que lo podemos hacer», remarcó.

Para Encuentra, «hemos hecho una temporada muy buena en la que nos hemos ganado jugar este quinto partido y espero que la gente venga a dejarse la voz». Y coincidió con su homólogo en el concepto «disfrutar», una palabra que usó dos veces. «Es lo que tenemos que hacer porque si ganamos tenemos el premio de la Final Four y si no, hay que estar contentos del trabajo que hemos hecho. Todo el año hemos tenido mucha ilusión y hay que mantenerla. El equipo es ambicioso y quiere llegar a la Final Four, pero todo a partir de la ilusión. La temporada ya está hecha y hay que disfrutar”. En su opinión, «se ha hablado de otras cosas que de baloncesto, se han dicho muchas calumnias, y creo que como equipo tenemos que estar centrados. La gente sabe lo que hay».