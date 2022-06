El lateral zurdo Ander Gayoso, séptima baja del Cacereño

La puerta de salida sigue abierta en el Cacereño. Son ya siete los jugadores que la han utilizado, unos por voluntad propia y otros por decisión del club. El último en atravesarla, por ahora, es Ander Gayoso, lateral izquierdo que llegó al club verde el pasado verano. No será el último en salir en una entidad que acometerá una profunda renovación de la plantilla de cara a la próxima temporada. «Vamos a tener que cambiar el 80 o 90 por ciento de la plantilla», reconocía el director deportivo, Francis Bordallo, en declaraciones a Canal Extremadura.

De momento, además de Gayoso, se han marchado Jorge Barba y Yael, que no aceptaron la oferta de renovación del club. Por decisión técnico no siguen ni Carlos Andújar ni Ángel Bernabé, aunque este último podría seguir vinculado al Cacereño. Y sin especificar los motivos no continúan Fran Martínez y Raúl Espinosa.

Gayoso, que llegó al Cacereño el pasado verano, ha sido el jugador de campo con más minutos en la pasada temporada. Solo le superó el portero Ángel Bernabé. Sin apenas oposición en su banda (primero estuvo Uche, que se fue en navidades y después Didier, que solo participó en un partido y se lesionó) jugó 29 partidos, todos de titular.

De momento, el Cacereño 2022-2023 solo cuenta con un jugador, el portero Iván Moreno.