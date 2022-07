«Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Castuera, al propio Castuera y a los patrocinadores». A Francisco Fernández Calderón, ‘Kiko’ (Castuera, 26 de diciembre de 1987) no le hace falta ser jugador de Primera División para tener un campus. Se pone en marcha este lunes en su localidad natal, y sin haber comenzado su éxito de convocatoria está asegurado. Con horario de 9’30 a 13’30 joras, no faltará de nada. «Todos los niños recibirán equipación, diploma, medalla y desayuno diario», dice el polifacético deportista, una de las caras más reconocibles del fútbol regional a lo largo de su trayectoria: ex del Extremadura, Villanovene, Villanueva Promesas, Don Benito, Azuaga, Jerez...

Habrá fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton, ciclismo, charlas con exfutbolistas y árbitros, entrenadores, nutricionistas, inglés, zumba... derecho a un día de piscina y una clausura final (que incluye un sorteo de regalos), enumera el feliz futbolista, que ha agotado las plazas. «Tengo alrededor de un centenar de niños, todos con su seguro de responsabilidad civil», añade el orgulloso Kiko, que espera que a partir del lunes su campus sea todo un divertimento para todos.C on Kiko al mando, divertimento y aprendizaje son seguros.