Ya se marcan distancias en Segunda Federación

Al paso por el primer cuarto de competición en el grupo V de Segunda Federación comienzan a marcarse las primeras distancias en la clasificación y asoma la regularidad o no de unos y otros equipos. Desde luego, el más fiable de los seis equipos extremeños sigue siendo el Cacereño, que no ha salido de fase de ascenso en estos primeros ocho encuentros. El menos fiable, el Don Benito, que ni tan siquiera ha ganado. El único del grupo que no lo ha hecho.

El Cacereño no supo aprovechar un tropiezo del Melilla para recortar diferencias con el liderato, pero hizo bueno un empate en campo del Socuéllamos (0-0), uno de esos estadios tremendamente complicado por las dimensiones pequeñas, la superficie y, además, el viento que sopló durante el partido. El conjunto de Julio Cobos sigue siendo muy fiable en defensa. Y eso es oro en esta categoría. Con la del pasado domingo en Socuéllamos ya son cinco porterías a cero en los ocho partidos disputados, un dato que gusta al entrenador, de los que construyen la casa por los cimientos. La sensación fue que el Cacereño siempre estuvo más cerca de la victoria que su rival, como lo atestiguó el cabezazo de Traoré al travesaño, pero esta vez no estuvo fino en la definición. El Cacereño ya abre distancias con el sexto, a cuatro puntos. El Coria, en buena línea También sigue en buena línea el Coria, que esta vez sí aprovechó los últimos minutos de un partido para rescatar puntos. Marcó Nané, un delantero que está siendo revelación en los celestes y suma cuatro goles este año, siendo el tercer máximo goleador del grupo sólo por detrás de los cinco goles que llevan Hugo Díaz, de la Gimnástica Segoviana; y Carlos Martín, del Atlético de Madrid B. El punto del Coria llegó en el derbi de la semana ante un Montijo (1-1) que sigue quedándose con la miel en los labios partido tras partido. Otra vez cuajó un encuentro notable, pero volvió a dejarse puntos al final, una tónica constante cuando juega fuera de casa. Una nota positiva que dejó el partido fue la conexión que empiezan a confeccionar Luis Madrigal y Cristo, protagonistas de los dos últimos goles del Montijo en liga. El lateral izquierdo, que tiene un guante en su zurda, sabe leer e interpretar muy bien los movimientos de delantero de Cristo, que otra vez mojó de forma consecutiva en liga. El extremeño está sacando la honra de los delanteros del Montijo, que no terminan de marcar. Ni Raíllo ni Cristo García se han estrenado. En el polo menos positivo, las rotaciones. Marrero sólo hizo dos cambios y de momento no ha dado con la tecla de encadenar triunfos. Cinco partidos lleva el Montijo sin ganar y ahora vuelve a jugar lejos de casa, el domingo por la mañana (12.45 horas) en Leganés ante el filial. El Montijo sigue en descenso y a tres ya de la salvación. Reacción El protagonista esta semana ha sido el Villanovense, un equipo absolutamente imprevisible esta temporada, pero que siempre vuelve cuando nadie cuenta con él. En esta ocasión, los serones aprovecharon el destierro del Guadalajara (0-2) que tuvo que jugar en otro estadio distinto al Pedro Escartín. No le sentó bien, pero sí al almendralejense Samu Hurtado que hizo uno de los golazos de la temporada para abrir el triunfo desde fuera del área. No ganaba el Villanovense desde el derbi ante el Cacereño y preocupaba su falta de gol. De un plumazo lo ha eliminado. El mazazo de la jornada, sin duda, para el Don Benito, que estrenaba técnico y lo hizo cayendo con derrota 0-1 ante el Cerdanyola, el último equipo en llegar a competición y que no había ganado fuera de casa. Manolo Martínez no supo cambiarle la cara a un conjunto que se le ve derrotado y que falla estrepitosamente de cara a portería. Ya está a siete puntos de la salvación en sólo ocho partidos de liga. Y el Diocesano, tras un buen inicio de liga, se acerca lentamente a los puestos bajos tras las últimas dos derrotas. Inesperada la ocurrida ante el filial del Leganés (2-3) con Dorian como verdugo.