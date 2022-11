El Girona, sonrisa a medias del Cacereño

Antes de las 17.00 horas, el bar Vettonia, cercano y colaborador del club, no era un hervidero, pero se respiraba un ambiente especial. Había calma chicha. Los jugadores del Cacereño estaban sentados, expectantes, con algunos aficionados sumándose a lo que podía ser un día histórico, que terminaría con un duelo ante el Girona.

Sonreían Iván Fernández y Telles al entrar. Estaba serio el canario Ruymán, pero rápidamente intercambia mensajes, cómplice, con sus compañeros. El directivo Antonio Fernández ejerce, con Fidel Amado, el empresario, de anfitrión, que tiene el detalle de poner algo para picar. «Nos tiene que tocar el Atleti». Jesús Corchado es el que pone en orden la logística para que la tele se pueda ver bien.

A las 17.12 horas empieza el sorteo, y parece que bien. Primero sale el Mallorca, uno de los menos atractivos, al menos sobre el papel. Cuando a la segunda bola al Arenteiro le corresponde en suerte el Atlético de Madrid, el preferido del 99 por ciento de los reunidos, se barrunta que aquello no iba a marchar bien. «Bueno, no pasa nada, ya nos tocará el Athletic de Bilbao», se escucha, aunque tímidamente, cerca de la barra.

Sigue el sorteo y aquello que no mejora. «Bahhh, bahhhh». Los lamentos se multiplican cuando salen Sevilla, Athletic, Villarreal... todos los importantes. «Esto es increíble». Quedan cinco bolas y ni uno solo de los extremeños ha salido aún. Al final, el Cacereño es el último. Se la tiene que jugar con el Ibiza a ver a quién le toca un Primera y quién tiene el récord de la desgracia. «Al menos no jugaremos contra un Segunda. Algo es algo, pero vamos, que no tenemos suerte nunca», se agrega.

Cuando sale el Girona hay tímidos aplausos. Los futbolistas enarbolan una sonrisa que, al menos, equivale a sumar un punto. Mal menor. Los futbolistas van saliendo del bar no cabreados, pero sí, lógicamente, un poco frustrados. Se atisba alguna sonrisa, pero la tónica es, por lo general, de decepción indisimulada. «A esos los eliminamos», se atreve a pronosticar alguien. Se da la vuelta a la tortilla. Quien no se consuela:ve una vía de escape que, visto lo visto en el torneo del ko, es factible.

A llenar el estadio

Los periodistas esperan al capitán, Bermu, fuera del Vettonia. «Nos ha tocado un Primera División, que al final es que todos esperábamos. Para toda la ciudad de Cáceres que venga un Primera es atractivo. Es importante para los aficionados que veamos un estadio lleno. Será un día del club, bonito para todos, y a esperar a que llegue», dijo el centrocampista venezolano con rictus serio.

«Vamos a competir como siempre, como en cualquier partido. Está claro que es un rival de entidad, de Primera, pero saldremos como en todos los encuentros», abundó. Dijo no sentirse decepcionado. «Obviamente es un rival de entidad aunque no el que se hubiese querido, pero al final nos viene muy bien para que sea un día especial», agregó. «Tenemos que vivir un ambiente fabuloso», pronosticó Bermu. ¿Se puede eliminar al Girona? «Al final es un club de Primera, por algo está ahí, pero nosotros vamos a salir a competir como cada partido, como hicimos contra el Córdoba, y al final se dio bien».

Bermu hizo un giro y se refirió a lo más importante. «Tenemos que mirar ya a la liga porque este fin de semana tenemos enfrente a un buen rival», comentó sobre el encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid B. «Hay que centrarse en ellos». Bermu afirmó que no se habían quedado sin emoción al ser una de las últimas bolas las que correspondió a su equipo. «Se quería un rival de entidad, como el Atleti, pero no quiero decir que el Girona no lo sea. Ha salido así y tenemos que estar contentos», realzó.

Se consoló el capitán verde con el Girona, sentimiento general en lo oficial . «Va a ser fenomenal». Palabra de Bermu. El antecedente, temporada 78-79, Cacereño 2-Girona 1 en partido jugado en Badajoz tras ser clausurado el Príncipe Felipe por los incidentes en un partido ante el Levante.