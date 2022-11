Cáceres sufre, pero sobrevive

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumó en la pista del Bueno Arenas Albacete su tercera victoria de la temporada. El 60-64 le permite escalar posiciones y alejarse de la zona comprometida de la tabla. No fue un partido fácil para los pupilos de Roberto Blanco, pero supieron recomponerse en los momentos difíciles.

A pesar de que los castellanomanchegos consiguieron los dos primeros puntos, fue el Cáceres el que impuso su juego y rápidamente le dio la vuelta al marcador (6-12). Pablo Sánchez, titular en detrimento de Kaspars Vecvagars, era la referencia en el ataque visitante, sin que la defensa local lo pudiera frenar. Las diferencias se mantuvieron hasta los últimos instantes del primer cuarto donde el conjunto extremeño apenas tuvo dificultades para mantener su renta en el luminoso. Así finalizó los primeros diez minutos con el marcador 11-21. Era la máxima ventaja de los de Blanco.

Se esperaba una respuesta del Albacete en el segundo cuarto, pero rápidamente se vio que el Cáceres mantenía la misma intensidad en su juego tanto en defensa como en ataque.

Así Albert Lafuente situó el 13-26 dando mucha más ventaja a su equipo. Los locales no encontraban la manera de reducir sus carencias. Sin embargo, los locales, liderados por Aurrecoechea consiguieron reaccionar y tuvieron sus mejores minutos antes del paso por el ecuador del periodo (22-28). El parcial había sido de 9-2, que daba vida a los manchegos. Pero supo responder su rival. Así, una canasta de Cepukaitis y otra de Dani Rodríguez devolvieron la tranquilidad a las filas extremeñas (22-32). A David Varela, técnico del Albacete, no le quedó más remedio que pedir un tiempo muerto. No consiguió su propósito y al final de los primeros 20 minutos se llegó con el resultado de 31-41, con una última canasta de Dani Rodríguez.

Lucha sin fin

Tras el paso por los vestuarios, el partido cambió de decorado. El Albacete se puso el mono de trabajo y cambió totalmente de imagen, con una defensa mucho más agresiva e intensa y un elevado acierto en ataque. Así fue recortando su desventaja en el luminoso. Se pasó por el ecuador con 37-43. Y un parcial de 7-3 le colocó con dos puntos abajo (44-46). Empezaba un nuevo partido para los locales. Sin embargo, despertaron los extremeños y la aportación de Jarumbauskas y Toledo les permitió tomar aire en una delicada situación que estaban viviendo. Se entró en los dos últimos minutos con 46-49, que Santana se encargó de recortar (48-49). Con ese resultado finalizaría el tercer cuarto.

Todo quedaba pendiente a los diez últimos minutos. Con un Albacete en línea ascendente, y un Cáceres que parecía haber perdido el buen rumbo que había tomado en el arranque del partido. El arranque de los de Roberto Blanco fue prometedor con un 0-5 (48-54). Con un Lafuente muy acertado y clave para el resurgimiento visitante. A pesar de ello, el Albacete se mantuvo firme, y cerca de su rival en el marcador (50-54). Luego, se entró en los últimos cinco minutos con todo por decidir (53-56).

A partir de entonces, se entró en una fase de intercambio de canastas, con ventajas mínimas del Cáceres. Dani Rodríguez, con un triple fijó el 55-59, aunque la alegría en las filas visitantes duró poco porque Clark firmó el 56-59 a falta de 4:18 para el final del partido. Máxima emoción.

Vecvagars dio tranquilidad (56-61) cuando solamente restaban tres minutos, pero Knudsen no dio respiro (58-61). El danés apareció cuando más lo necesitaba su equipo (60-62).

Un palmeo de Cepukaitis establecería un 60-64 a falta de 20 segundos que ya no pudo levantar el Albacete para gozo visitante.