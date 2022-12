Isabel Yinghua Hernández, la nadadora extremeña patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte, tres veces paralímpica por España en natación, cierra una etapa exitosa en la piscina para afrontar nuevos retos deportivos sobre las dos ruedas

Ha decidido poner punto y final a su etapa en la natación. ¿Qué le ha llevado a ello?

Ha sido un proceso, un cúmulo de cosas, pero supongo que lo que realmente me ha llevado a dejar la natación es que ya no me producía satisfacción y no estaba contenta cuando nadaba.

¿Ha sido una decisión difícil de tomar?

Pues tengo que decir que, para mi sorpresa, sí que lo ha sido. Digo sorpresa porque lo he pensado mucho y lo tenía muy claro, pero al final estoy dejando algo que llevo haciendo todos los días de mi vida desde los 7 años... supongo que es normal que cueste un poco, ¿no? (ríe).

La nadadora emeritense comienza nueva etapa como ciclista

Como en todas las despedidas, es momento de hacer balance de lo vivido, ¿qué recuerdos vinculados a esta etapa serán imborrables?

Muchos por no decir todos, en entrenamientos o competiciones locales o internacionales. Es difícil elegir, cada momento ha sido único y me ha llevado a estar donde hoy estoy.

¿Y qué aprendizajes vitales ha podido extraer durante este periplo?

Esta pregunta es más sencilla que la anterior. Todos los deportes te enseñan disciplina, compañerismo, constancia, tolerancia... pero el último año también aprendí, gracias en parte a mi deporte y a mi situación personal, a escucharme más a mí misma, a no dilatar situaciones en las que no quería estar, lo que me ha llevado a aprender a decir un poquito más que «no» (aún me cuesta) y para mí esas cosas, ahora mismo, son muy importantes.

¿Echará de menos las horas en el agua o intentará saltar a la piscina a menudo?

Este año no voy a echarlo de menos, porque he empezado el Ciclo Formativo de Grado Superior de TSEAS, y dentro del mismo tenemos cuatro horas semanales de natación, así que seguiremos nadando bastante a menudo.

Deja la natación, pero no el deporte. Ya hemos podido ver este año que ha empezado a dar pedales. ¿Por qué el ciclismo?

En mi caso ha tenido que ver más el tema persona. Mi pareja es ciclista, y poco ha poco, probando, compartiendo y disfrutando en compañía, te vas convenciendo de que ¿por qué no? Y en esas estamos.

¿Ha encontrado muchas diferencias en la exigencia física entre ambas disciplinas? ¿dan miedo las caídas?

Sin duda. Yo vengo de hacer intensidades muy cortas en el agua y pasarme a hacer 2 horas en bicicleta es una diferencia grande (sonríe). En cuanto al miedo a las caídas, puede parecer curioso, pero cuanto más te caes más pierdes el miedo a ellas, al menos en mi caso. Puede que la razón sea que aprendes a caer cuando es inevitable e intentas que duela lo menos posible y hacerte las menos rozaduras posibles.

¿Qué objetivos se marca en el que será su primer año completo dedicado en exclusiva a la bici?

Si soy ambiciosa diría que la verdad es que me gustaría entrar en la selección, pero ya se irá viendo, tampoco me pongo una presión excesiva en ese sentido.

Volviendo al agua, ¿le queda alguna espinita clavada de algo que no haya podido conseguir?

Sí, claro que sí. Me quedan muchas, pero ya era algo que no podía alargar más. Los Juegos Paralímpicos de Tokio fueron duros y lo de antes y después de Tokio también fue muy duro y como he dicho. Por eso creo que mejor saber cuándo decir que no, y ahora era el momento de no continuar.

Además de su esfuerzo propio y su aptitudes como nadadora ¿qué personas o instituciones han tenido parte de ‘culpa’ en los éxitos de la Isabel nadadora?

Por supuesto el apoyo de familia y amistades es indispensable y la verdad es que las ayudas por parte del Ayuntamiento de Mérida y de la Junta de Extremadura han sido parte principal. Además, durante mis años de natación he vivido el surgimiento de la Fundación Jóvenes y Deporte y su esmero por hacer que el deporte extremeño crezca y sea siempre inclusivo, lo que te hace ver que no estás sola y que hay instituciones que te apoyan y lo demuestran con hechos.

¿Lo deja yéndose satisfecha?

Tengo que decir que no. No me voy contenta del todo, pero la realidad es que tampoco quería seguir nadando. Eso lo ha hecho todavía más duro.

Pues ha sido un placer, esperamos seguir compartiendo éxitos… desde ahora sobre dos ruedas.

Gracias a vosotros y a todos los que seguís apoyando a las personas deportistas en cualquier circunstancia.