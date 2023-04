El Mérida se gana el derecho a soñar con el siguiente escalón

A falta de cinco jornadas para acabar el campeonato liguero, el Mérida depende de sí mismo para terminar en uno de los puestos que da derecho a jugar la próxima edición de la Copa del Rey, pues después del pasado fin de semana se ha colocado empatado a puntos con el Córdoba. Aunque el equipo cordobés tiene un partido menos, tienen que enfrentarse entre ellos en la penúltima jornada. Así pues, después de conseguir el objetivo principal de la salvación, los de Juanma Barrero se han metido por méritos propios en la pelea por el siguiente escalón. Sin embargo, las sensaciones que trasmite el equipo, con diez goles a favor en los tres últimos encuentros, le confieren incluso el derecho a soñar con jugar las eliminatorias de ascenso a Segunda División.

Cinco jornadas, cinco equipos en la pelea y cinco puntos de distancia entre ellos. Quien marca la quinta plaza que da el premio gordo es el Celta B con 53 puntos y el goal-average ganado a los emeritenses; un punto y un puesto por debajo está el Linares, que es el próximo equipo que visitará el Romano dentro de dos jornadas; a partir de ahí llega el triple empate a 48 puntos entre el Córdoba, el Mérida y el Unionistas. Como ya se ha citado, los andaluces tienen que acabar su partido pendiente con el Racing de Ferrol el 3 de mayo, el cual iba con empate a uno en el marcador, y tienen que rendir visita a la capital extremeña. Mientras, los salmantinos están llegando a este tramo final del campeonato tan lanzados como el Mérida, pues ambos han conseguido cuatro victorias y en los últimos cinco partidos. En este caso, el average es favorable a los emeritenses.

DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE

Analizando la situación actual, la empresa es muy complicada para los de Barrero, pues la distancia con el filial celeste es de dos partidos a falta de que se jueguen cinco. Los dos enfrentamientos directos que coincidirán con los dos últimos partidos en casa serán claves y seguramente se va a ver obligado a tener que enlazar una racha de ocho victorias consecutivas.

Para gestionar mejor la euforia y no convertirla en ansiedad, Juanma no cambia un ápice su discurso de que el objetivo es «el siguiente partido», el cual será el sábado (17.00 horas) en el Nuevo Mirador de Algeciras. Para esta cita no podrá contar con los sancionados Busi, Chuma y Carlos Cinta.

Por otro lado, ya se conocen los horarios unificados de las dos últimas jornadas en las que el Mérida recibe al Córdoba y termina visitando al Rayo Majadahonda. Ambos encuentros serán los sábados 20 y 27 de mayo a las 19.30.