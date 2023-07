Rudy Fernández ha puesto fecha a su retirada. El alero mallorquín del Real Madrid ha desvelado que el fin de su carrera profesional será en 2024. “Le prometí a mi padre que los Juegos de París sería mi último torneo profesional”, ha asegurado este viernes en el hotel Mar Hotels Playa Mar & Spa en la presentación de su campus que se desarrollará del 8 al 15 de julio en Port de Pollença.

El palmesano, que disputará el próximo Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas en septiembre, se ha felicitado por haber sido convocado por el seleccionador Sergio Scariolo a pesar de su edad: “Que siga confiando en mí con 38 años es porque me ve en en buena dinámica de equipo para disputar los minutos que sean y para poder ayudar a los más jóvenes, que vienen muy fuertes”. El jugador formado en la cantera del Sant Josep Obrer, ha dejado claro que el combinado nacional es una prioridad. “Para mí, el poder representar a la selección siempre ha estado en mi cabeza. Tengo una relación especial con Scariolo y espero responder a lo que me pidan porque ellos confían en mí”, ha respondido.

Además Rudy ha valorado el papel que puede hacer España en el Mundial. “Es cierto que venimos de ser campeones de Europa y en las quinielas no estábamos ni entre las diez favoritas. El seleccionador ha sabido reconstruir a un equipo que siempre ha sido competitivo jugara el que jugara. Hemos sabido mirar a todos los rivales de la misma manera y de nuestros triunfos nos hemos ganado el respeto de los rivales. Espero volver a ver al Ricky de siempre o ver debutar a un Santi Aldama que tiene mucha ilusión. Eslovenia y Estados Unidos serán favoritos”, ha argumentado.

200 niñ@s participarán en el ‘Campus @rudy5fernandez 2023’que cuenta con el apoyo de @caixabank. Desde 2013 impulsamos los valores de la práctica del baloncesto como el esfuerzo y el trabajo en equipo, con los que nos sentimos plenamente identificados #CreemosEnElBaloncesto pic.twitter.com/p0BcPxJSYs — Beatriz Juan de Sentmenat (@BeatrizJuandeS1) 7 de julio de 2023

El mallorquín también ha expresado que ve con buenos ojos el futuro del baloncesto español: “Solo hace falta ver cómo vienen los sub19 o sub20. Las canteras de la selección española siguen dando sus frutos”.También se ha alegrado del regreso del mallorquín Álex Abrines, que el año pasado no pudo disputar el Eurobasket por lesión. “Estoy ilusionado porque seamos tres jugadores de las islas, con Álex y con Sergi Llull que representemos al baloncesto balear en la selección. Se está demostrando que el el deporte es uno de los puntos más fuertes de las islas. Sólo falta ver a Baba Miller – campeón del mundo sub19- y a las categorías inferiores de la selección para darse cuenta del trabajo que hay detrás”, ha resaltado.

Respecto al posible fichaje de Willy Hernángomez por el Barcelona y no por el Real Madrid, el internacional ha destacado el talento de su compañero en la selección. “Willy fue el MVP del anterior Eurobasket, cómo no voy a querer que venga al Madrid, pero en eso yo no tengo ni voz ni voto”, ha dicho.

Por otra parte, su hermana y directora del campus, Marta Fernández ha explicado que las 200 plazas del campus se han agotado. “Se han quedado más de 100 niño sin poder participar”, ha lamentado. Por su parte, el alcalde de Pollença, Martí March, ha “agradecido” a los hermanos Fernández que volviesen a confiar en la localidad para su campus, además de dar las gracias al colegio Joan Mas para ceder sus instalaciones un año más.