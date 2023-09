El Mérida consigue un empate desde la fe

Primer desplazamiento de la temporada salvado con éxito por el equipo de Rai Rosa, que consiguió un meritorio empate en Sanlúcar (2-2) gracias a un gol de José Elo en el descuento y, sobre todo, gracias a la actitud de todo el equipo. Y es que, pese a encajar dos goles en apenas dos minutos cuando aún no se había cumplido la primera media hora de juego, el Mérida no dejó nunca de creer. Por suerte, Sandoval recortaba distancias, de penalti, en el 30 y devolvía la esperanza a los suyos, que de ahí al final pelearon con todo, sobreponiéndose incluso a la lesión de Álvaro Juan cuando trataban de rehacerse. La intensidad fue máxima durante todo el partido por parte de ambos equipos, y si el Mérida no se rindió, el Sanluqueño tampoco renunció nunca a nada y tuvo ocasiones para haber aumentado su cuenta ya en la segunda parte, aunque no lo consiguió y el conjunto firmó un empate que, visto lo visto, se antoja más que justo.

Si alguien esperaba dos equipos timoratos en El Palmar, se equivocó de cabo a rabo. Desde el inicio, el Sanluqueño y el Mérida saltaron al campo dispuestos a proponer. Cierto es que, de entrada, fue el equipo local el que se hizo dueño del balón y buscó con más ahínco la puerta contraria ante un rival que, sin embargo, apretaba bien en defensa y trataba de salir al contragolpe con mucha intensidad, moviendo bien el balón y generando sensación de peligro en cada acción.

Aún así, las primeras ocasiones fueron para el conjunto andaluz, que pudo adelantarse en el marcador en el minuto 7 en una buena jugada de combinación que culminaba Viti con un buen remate, obligando a intervenir a José Andrés, que no conseguía despejar bien el balón y tenía que volver a estirarse para parar el nuevo remate del leonés.

Reacción romana

Pero el Mérida no se dejó amilanar y tras esos dos sustos reaccionaba. Ganaban metros los emeritenses, que presionaban más arriba la salida de balón de su rival y salían bien al contragolpe, tanto que en el 13 pudo llegar el 0-1 en una gran jugada de Busi que sacaba bajo palos como podía Viti.

El encuentro parecía haberse igualado y ahora le costaba mucho más al Sanluqueño llegar hasta el área contraria, mientras que el Mérida seguía generando peligro, ahora en un lanzamiento de falta lateral que detenía Flere, no sin problemas, en el 20. Pero entonces apareció Mwepu, que tras marrar un córner en el 24, inauguraba el marcador en el 25 en una gran jugada. Y por si fuese poco, con el Mérida aún descolocado tras el gol, el jugador local firmaba el doblete apenas un minuto más tarde, levantando al público de El Palmar. Por suerte, el Mérida no tardó en reaccionar y apenas dos minutos más tarde los visitantes se plantaban en el área local, donde el colegiado señalaba penalti a su favor. No fallaba Dani Sandoval, que recortaba distancia a la media hora de juego.

La segunda parte

Tras el descanso salió mejor el Sanluqueño, que en apenas diez minutos protagonizó dos buenas llegadas al área de José Andrés. El técnico emeritense movía el banquillo en busca de un revulsivo y probaba dando entrada a Álvaro Juan, pero el jugador apenas estuvo seis minutos en el campo y en el 60 tenía que abandonar el terreno de juego en camilla por un problema en el hombro. Debía recomponer otra vez al equipo Rai Rosa. Pero a los suyos les estaba costando entrar de nuevo en el partido y asentarse en el terreno de juego. Mientras, Mwapu trataba de sacar provecho a la situación y levantaba al público de sus asientos con una rápida jugada por banda izquierda que acababa en córner para los locales (minuto 72).

Fue un susto, pero sirvió de revulsivo a los visitantes, que se pusieron las pilas, le arrebataron el balón a su rival y se lanzaron en busca de la portería contraria. Había que intentarlo y el Mérida lo hizo hasta el final, aunque a punto estuvo de costarle el 3-1 que habría supuesto la sentencia en el 87, en una gran jugada individual de Coke, que tras deshacerse de todos los contrarios acabó chutando fuera por muy poquito. Antes, el Mérida lo había intentado todo, pero la defensa local, muy bien plantada, había dado opciones a los de Rai Rosa que, sin embargo, no se desesperaban y continuaban tratando de llegar al área contraria. Hubo que esperar hasta el descuento, cuando en el minuto 93 José Elo conseguía por fin dar forma al trabajo de todo el equipo y firmar un empate que sabe a triunfo a los visitantes. Un punto rescatado desde el trabajo y la fe.