Marco Tete, el ingeniero 'aplicado' del Calamonte

Fiel a un escudo y a unos principios solidarios, Marco Antonio Zorita Montesinos, ‘Marco Tete’ (Calamonte, 9 de abril del 2000) no lo dice abiertamente, pero está especialmente feliz. Su inquietud intelectual y sentimental hacia unos colores le han hecho elaborar (y poner en práctica, al menos parcialmente) una aplicación para ayudar al club al que está ligado desde siempre y en el que debutó cuando no había cumplido aún los 17 años.

De doble vocación, futbolista e ingeniero informático, el lateral del Calamonte, entidad de la Tercera extremeña, ha probado ya una aplicación que desarrolló como trabajo de fin de grado después de haber completado con éxito la carrera en el Centro Universitario de Mérida. Y las perspectivas van mucho más allá: podrá desarrollarse en cualquier club modesto de la región por un muy bajo coste. La tecnología al servicio del progreso de los humildes.

El protagonista cuenta cómo surgió todo. «Una vez escuché al presidente, Antonio Barrero, que querían meter los códigos para los abonos y tal, pero que era muy costoso. Y pensé: esto es muy fácil, entre comillas. Esto lo puedo hacer yo’. Cuando ya tuve que decidir para la carrera y que lo hacían clubs como el Mérida, que también tenía para los resultados, el acceso, para comprar la ropa y demás, se lo dije a un profesor con el que había aprendido una tecnología que es la que he usado, para que fuera mi tutor, Enrique Moguel. Lo aceptó y dijo que le parecía muy buena idea. Ahí empezamos a darle forma».

La filosofía de fondo está explicada de manera muy académica. «Mantener un flujo de comunicación entre los clubs deportivos y los aficionados no siempre es fácil, y especialmente para los más modestos. Estas comunicaciones facilitarían muchos procesos. En muchas ocasiones no se producen de una manera eficaz», detalla Marco en uno de los resúmenes de su trabajo de fin de carrera.

«Esta aplicación ha surgido de una necesidad del club al querer avanzar a la par que las nuevas tecnologías y no disponer de un presupuesto que se lo permita. Algunas de las mejoras que el club pedía era el control de los accesos por scanner, puesto que la compra de estos scanner y la gestión no eran factibles. Otra mejora es el ahorro de impresión de entradas y tickets, no solo por el ámbito económico sino también por el medioambiental», aduce.

Para el futuro

El futbolista-ingeniero informático dice que «tenía muchas más ideas de las que he desarrollado que se han quedado como trabajo futuro que se irá implementando», agrega.

El primer día, el pasado domingo en el Calamonte-Atlético Pueblonuevo, él mismo fue testigo directo y protagonista del ‘estreno’ al encontrarse en la entrada. No pudo estar en el césped por encontrarse lesionado. «No hubo problemas. Se escanea el móvil y se le pasa, pero en el club hay socios de más de 80 años que podrían causar alguna duda en la propia entidad. No hubo problemas en el primer día», afirma satisfecho.

Ahora la aplicación, si se quiere ir más allá, está preparada. «Hay que hacer unos retoques, pero ya está lista», dice mientras hace un receso en la empresa en la que trabaja en Mérida, Stemdo, en la que ejerce labores de ciberseguridad. Está satisfecho el futbolista en una labor que no le impide compatilizar sus dos pasiones.

El club interesado en tener la aplicación se ha de poner en contacto por las redes sociales (no podía ser de otra manera), especialmente Linkedin, Le espera un innovador y entusiasta del fútbol y la informática. El futuro ya está aquí, y se desarrolla tan rápido desde la banda de un terreno de juego como desde el dispositivo tecnológico.