El superveterano y el recién llegado en el Cáceres

La fórmula del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de presentar a sus integrantes 2023-24 por parejas ofreció este miércoles a un dúo variopinto: el veteranísimo Dani Rodríguez y el recién llegado Juanjo Santana. Lo cierto es que no hay demasiados vínculos en común aparte de que ambos prometen defender con ímpetu la camiseta verdinegra durante los próximos meses.

En el caso de ‘Pope’ Rodríguez, lo hará ya cumplidos los 39 años y con sobreabundancia de jugadores en su puesto de base, pero al tiempo la seguridad de que cumplirá con su cometido. «Estoy como siempre: motivado por empezar una nueva temporada. El equipo a priori parece ilusionante, con chicos jóvenes con ganas de hacerlo bien y de hacer disfrutar a la gente. Por mi parte, daré el máximo. Tengo mucha confianza en mí e intentaré transmitirlo a todos», empezó diciendo.

La competencia de Hansel Atencia, Pablo Rodrigo y, parcialmente, Pablo Sánchez no parece darle miedo. «Mi rol se irá viendo poco a poco. Sigo confiando bastante en mí y espero que ese papel sea importante. Seguro que cada día que pase voy a estar mejor», comentó. Se ve «preparado y para seguir jugando, de momento». Por ahora no contempla la retirada. «Podría ser mi último año, pero es algo a lo que ahora no le doy muchas vueltas.En lo pienso es en estar mejor», zanjó.

Santana tomaba nota a su lado. Cuando él nació, en 2001, a Rodríguez apenas le faltaban un par de años para debutar en la LEB, la competición que lidera en número de partidos jugados en toda su historia. Según declaró, en estos primeros días en Cáceres, donde llegó procedente del Albacete, se está sintiendo bien, «como en casa». No está muy lejos de la suya, en Talavera de la Reina.

En sintonía a lo que había dicho Rodríguez, consideró al equipo como «ilusionante y joven, donde el esfuerzo no va a ser negociable», animando a la afición a acudir al Multiusos. «Cualquiera puede tener su día y ser el máximo anotador. Hay mucho compromiso y ganas de darlo todo», explicó.

Contento por la rapidez del Cáceres en contactar con él cuando se abrió el mercado, contó que, como jugador, está todavía en la transición entre jugar como ‘5’, posición en la que ha desarrollado casi toda su carrera, y hacerlo como ‘4’. «Puedo tirar, postear y varias cosas más, siempre a lo que pida el entrenador», señaló.

La última posibilidad para verles en vivo tras la victoria ante el Valladolid antes del inicio de la competición oficial será el próximo sábado a las 21.00 en el Multiusos ante el Betis.