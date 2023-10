El Rallye de la Vendimia está de vuelta. La edición número 52 comienza este viernes con la salida oficial desde el parque cerrado en la avenida de la Paz, a partir de las 17.00 horas y se prolongará durante la tarde noche de hoy y toda la jornada del sábado. Hay 72 coches inscritos en una prueba que consta de diez tramos y un total de 105 kilómetros cronometrados. La fiesta del ‘Vendimia’ este año adquiere más relevancia por ser prueba del calendario de la Copa de España CERA Recalvi, lo que provoca que vengan pilotos del campeonato nacional a disputar la prueba, aunque se han inscrito menos de lo esperado.

Juan Pardo, presidente del Motor Club Almendralejo, ha vuelto a destacar el esfuerzo de todas las partes implicadas para sacar de nuevo el rallye con todas las garantías «y no me preocupa que haya menos pilotos de lo esperado del regional. Lo que más respeto me merece es la gran lista de pilotos inscritos que sí han venido a este Vendimia». La prueba también este año es especial porque estrena el distintivo de ser Medalla de Extremadura, un reconocimiento que la Junta le otorgaba el pasado mes de septiembre por ser el rallye más longevo de toda la región.

Se espera una gran afluencia de personas en los diferentes tramos que componen el rallye y también desde este viernes en el parque cerrado de la avenida de la Paz, una de las apuestas que más gustó en la profunda renovación del trazado que ya se hizo el pasado año y al que se ha dado continuidad en 2023.

El primero de los tramos en correrse será el de Feria, con primera pasada del primer coche a las 17.41 horas. Es el tramo donde se espera más público. Por ello, desde la organización han pedido a los aficionados que se vayan con mucho tiempo de antelación al tramo y, especialmente, que se coloquen bien. El acceso al tramo quedará cortado para el público a las 15.41 horas. Seguidamente, se correrá el tramo de Jaime Ozores.

La segunda pasada por Feria y Jaime Ozores ya ser de noche, desde las 20.30 horas en adelante. Y es ahí donde se espera el punto más álgido del rallye en número de aficionados.

Para la jornada del sábado quedan los tramos de Tentudía, Fuentes de León y Arroyomolinos, que se pasarán en dos ocasiones cada uno.

Favoritos

Este año los grandes aspirantes a ganar el rallye son, por lógica, los dos pilotos que se están jugando la Copa de España en el nacional como son Jorge Cagiao (Alpine) y Álvaro Muñiz (Skoda Fabia). Ambos deberían estar por encima de los pilotos regionales, donde destaca la presencia de Eduardo Noriego, el ganador de las últimas seis ediciones, que este año estrena su nuevo Skoda Fabia Rallye2 EVO, con el que todavía no ha corrido. El Hyundai i20 con el que ganó el año pasado lo lleva en esta edición Antonio Luis Casimiro ‘Fonta’, que está llamado a plantarle batalla a Noriego.

El rallye supone todo un acontecimiento deportivo y social con mucho impacto en la localidad. Los reagrupamientos se harán el sábado en el Palacio del Vino.

La prueba podrá seguirse de forma íntegra por Radiogolex Motor, la plataforma digital que está emitiendo todo el campeonato de rallyes de asfalto de Extremadura y programas especiales de este Rallye de la Vendimia.