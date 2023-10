Amics Castelló-Cáceres, un ‘mini clásico’ para empezar a ganar

Esta temporada es la undécima en la que de forma consecutiva coinciden en la misma categoría Amics Castelló y Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Este viernes (20.30 horas) reeditarán un duelo camino de ser clásico y que servirá para que uno de los dos inaugure su casillero de victorias en la LEB Oro 2023-24.

Es curioso porque los dos equipos nunca se habían medido antes de la 2013-14, pero fue entonces cuando empezaron a compartir sus caminos, primero en LEB Plata y en los últimos ocho años en LEB Oro. La rivalidad ha dado para muy buenos partidos en los que ha primado la emoción porque solían estar en el mismo tramo clasificatorio.

Ahora ya no. Castelló, pese al abandono de Tau como patrocinador, aspira a ‘playoff’, mientras que Cáceres se conforma abiertamente con la permanencia. Ninguno de los dos empezó bien, con respectivas derrotas ante Ourense y Estudiantes en las que no ofrecieron buenas vibraciones.

Es cierto que es muy pronto todavía, pero el que pierda llegará con preocupaciones multiplicadas a la tercera jornada liguera.

«MUCHAS GANAS»

Hasta cuatro veces dijo Roberto Blanco el miércoles, en su habitual comparecencia ante la prensa previa a los partidos, que su equipo llegaba «con muchas ganas». Parece que el entrenador no ha cambiado su hábito de no poner paños calientes a las derrotas cuando se producen con una imagen mejorable, como ocurrió en el estreno. «Fue una sensación extraña. No estuvimos a la altura competitiva en la que pensábamos que estábamos. El equipo no mostró su verdadera cara. Fue un quiero y no puedo, pero sabemos que tenemos más dentro», indicó. Sostuvo que «en los entrenamientos tenemos muy buena actitud y hacemos muy buen trabajo». Al rival lo situó «aspirando a cotas altas», mencionando a sus dos bases, Josep Franch y Joan Faner, a un ‘cañonero’ como Calvin Hermanson, a un posible MVP de la competición con Eric Stutz y a otro interior «con gran capacidad para generar juego» como Milos Jankovic.

Confía en contar con Pablo Rodrigo, baja el pasado viernes, tras superar sus molestias musculares. Se le considera un hombre muy importante en los dos lados del campo, tanto para dar intensidad defensiva («tenemos que intentar no ir dos segundos por detrás del rival») como para desatascar el ataque con su tiro exterior.