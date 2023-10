El Cáceres, con la firme intención de romper la imbatibilidad del líder

El Cáceres ha recuperado a Pau Carreño para la atractiva causa de la cuarta cita de la campaña. Yel espíritu de progresión que proclama el entrenador, Roberto Blanco, continúa su desarrollo con buenas vibracioines en el día a día verdinegro. «Excepto el lunes, que costó un poco arrancar, luego ha habido una franca mejoría y hemos concluido con una muy buena sesión de entrenamiento, más parecido a lo que hemos sido hasta ahora en el día a día», ha subrayado el placentino.

Blanco ha alabado la condición de conjunto en forma del rival. «Es un equipo que ha ganado los tres partidos y me merece todo el respeto del mundo, pero nosotros vamos con la intención de quitarle la imbatibilidad en una cancha muy difícil. Ellos han ido animando a su público, especialmente en el último partido, que les ayudó a conseguir una victoria que se les había puesto muy complicada», advirtió el técnico del conjunto extremeño de la LEBOro.

«Ellos tienen una plantilla muy equilibrada, un equipo muy bien construido», abundó, poniendo de relieve a su colega de banquillo, Félix Alonso, «un grandísimo entrenador, que conoce muy bien la categoría», dijo. «Es un equipo que tiene muchos puntos en todas sus posiciones, con dos bases, uno joven, con Javi López, y otro experto como Sergio Llorente;Peter McNeilly, que dará un paso adelante tras la lesión de Turner;el otro día Álvaro Palazuelo dinamita el partido contra Logroño. Jugadores interiores con muchas variables y capacidad anotadora», resaltó.

«Es un equipo que juega alegre, dinámico y que propone un baloncesto divertido y será un bonito espectáculo el partido», pronosticó Roberto Blanco.

Sobre la ausencia de su americano Justin Turner, asumió que será importante, pero que el equipo gallego tiene recursos suficientes para suplirle. En cualquier caso, el Cáceres viajó este jueves con un pensamiento:lograr su segundo éxito consecutivo.

El norteamericano Justin Turner, referente local, baja

El Ourense tendrá ante el Cáceres la baja del alero norteamericano Justin Turner, una referencia del equipo. El entrenador verdinegro, Roberto Blanco, insisti en la importancia del jugador, al que considera una de las revelaciones de la liga, pero también recordó que «sin él en pista, le hicieron un particial 19-0 al Clavijo».

Justin Turner pasó diferentes pruebas médicas durante los últimos días y, tras la resonancia magnética realizada del miércoles, el club gallego se encuentra a la espera de los resultados definitivos para valorar el alcance de la lesión sufrida en el transcurso del encuentro frente a Rioverde Clavijo. Turner se lesionó en el primer cuarto. Sintió un pinchazo, pero prefirió no decir nada y siguió jugando. Se fue al banquillo y se enfrió, en la su vuelta a la cancha, al inicio del segundo cuarto, en una penetración a canasta se rompió definitivamente. «Es una contractura anormal del músculo. Está localizado en la zona posterior del muslo, en el muslo distal, junto a la rodilla», ha apuntado el médico del club, Benito Ramos en declaraciones recogidas por La Región de Ourense.

«Es una lesión de larga duración», se lamentó. «No sabemos si estará fuera dos meses o uno, pero va a ser bastante tiempo porque no podemos forzar nada con una lesión así. El jugador es posible que empiece a entrenar dentro de unas semanas, pero no va a jugar partidos» Con todo ello, el Cáceres tendrá a un jugador determinante enfrente menos, pero para el técnico ello no inclina balanza alguna. H