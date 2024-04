El Badajoz, triunfo o ‘sanseacabó’ en Matapiñonera

Partido de trascendencia suprema en Matapiñonera. El Badajoz está obligado a ganar al Sanse este domingo a las 12.00 y además esperar otros resultados favorables en el dramático duelo entre Navalcarnero y Ursaria en el derbi madrileño y en otro encuentro de rivalidad regional entre Llerenense y Montijo. Todo resultado que no sea el triunfo ante un equipo que es tercero y sigue peleando por la primera plaza que le da el ascenso directo le condena a un descenso casi con toda probabilidad: si pierde, desciende esta jornada. Por contra, si empata, tendrá que esperar las derrotas de los rivales que están por encima en la clasificación, por lo que es una combinación algo rocambolesca y poco viable.

El equipo blanquinegro no estará solo en esta cita tan importante. Y es que ha logrado llenar dos autobuses para viajar hacia tierras madrileñas, por lo que se espera que más de un centenar de hinchas arropen al equipo en San Sebastián de los Reyes. A ellos se sumarán otro buen puñado de aficionados que viajan de forma particular al estadio, incluyendo los que viven precisamente en la Comunidad de Madrid. En cuanto a bajas, el único que no ha entrado en la convocatoria es el sancionado Santi Moar, ya que incluso Álex Alegría, considerado baja por su técnico, Luis Oliver Sierra, en la comparecencia previa al choque, sí que figura en la lista al igual que Borja López, quién, según el preparador aragonés, tiene unas molestias en el tobillo.

Precedentes favorables

Si hay un estadio que se le ha dado bien al Badajoz en los últimos tiempos, ese es el de Matapiñonera. Ambos conjuntos se han vistos las caras en las tres últimas temporadas y en ellas se extrae un claro balance positivo para los blanquinegros. En 2021, cuando el cuadro pacense fue el mejor equipo de la categoría de bronce y el ascenso se le escurrió en el último momento, se impuso con contundencia (0-4) en la segunda fase de un atípico año de transición en Segunda B. Ya la temporada siguiente en Primera Federación, los dos contendientes igualaron sin goles en un duelo del tramo inicial del curso. El último precedente data de la temporada pasada, cuando el conjunto pacense superó con solvencia (1-3) al Sanse en su estadio. El entrenador del Badajoz, Luis Oliver Sierra, se mostró convencido de poder continuar esta buena racha en suelo madrileño. «Esto son 90 minutos y nosotros llegamos con buena dinámica. No me preocupa tanto lo que haga el Sanse, sino lo que hagamos nosotros».

En esta cita tan importante de la temporada, el Badajoz llega tras dos triunfos seguidos ante equipos ya descendidos como el Montijo y el Mensajero, por lo que esta sí será una prueba más próxima a la realidad de comprobar si el Nuevo Vivero seguirá siendo la próxima campaña un estadio de Segunda Federación o sufre un nuevo revés en forma de descenso.