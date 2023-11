Petra Carrasco y Fani Villena, coraje pese a la adversidad

El sueño de dos extremeñas, la zafrense Petra Carrasco y su copiloto, la hornachega Fani Villena, de competir en la Copa Kobe dentro del Campeonato de España de rallies de tierra acabó abruptamente con el accidente que sufrieron en la penúltima prueba del calendario, el Rally de Granada.

«Fue un gran susto», relata Carrasco. «A consecuencia de la pérdida de una rueda ya no tuvimos el control del coche y de repente nos vimos dando vueltas y vueltas y acabamos volcando hacia adelante, que es el principal golpe que sufrimos», añade. Ella sufre una luxación en el cuello, dolores en la clavícula y distintos moratones. Pero no será eso lo que les impediá competir en la última cita de la competición, en Pozoblanco, sino que el vehículo, un Toyota Aygo representando al Motor Club Guareña, no podrá ser reparado a tiempo. «No llegarán las piezas de recambio. Si estuviese el coche, me volvía a subir seguro. Es una pena porque hemos llegado a ir quintas en nuestro campeonato», lamenta la extremeña, una de las escasas mujeres que ha logrado competir a este nivel esta temporada. De hecho, ha sido la única de la Copa Kobe, en la que ha habido once escuderías. La de Pozoblanco será la quinta cita después de las de Terra de Auga, Lorca, Madrid y Granada.

Y eso que, siendo carnicera de profesión durante la mayor parte de su vida, no empezó hasta muy tarde en el mundo del motor. Aunque en su casa siempre había habido una gran afición, no se animó a competir con un volante en las manos hasta el 2019, ya con 42 años, cuando recibió una invitación para correr en la Subida a Feria.

El futuro

En todo caso, Carrasco asegura que va a terminar muy contenta esta experiencia que ha sido nueva para ella, en la que ha contado con la complicidad de Fani Villena. «Hemos hecho un gran equipo juntas y nos hemos entendido genial. Lo más importante es que hemos aprendido mucho, como siempre sucede en las competiciones de tierra», apunta.

Tanto es así que ya está trabajando en la próxima campaña, intentando recabar apoyos económicos que permitan afrontar un calendario exigente.

«Es complicado porque es un presupuesto alto el que debemos reunir, pero lo llevamos bastante avanzado», explica, muy agradecida a los patrocinadores que ha conseguido hasta ahora. La velocidad es su pasión, aunque a veces se acaben dando vueltas y vueltas y vueltas...